Totalne szaleństwo w pogodzie. Po weekendzie nadejdzie załamanie

Pogodę w Polsce zdominuje w weekend wyż Petra. Do kraju napływa ciepłe powietrze, które sprawi, że na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni Celsjusza. Nie potrwa to jednak zbyt długo, bo już od poniedziałku czeka nas ochłodzenie i deszcz.

Jak podaje IMGW, w sobotę 22 kwietnia na wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże i tam słaby przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie. Temperatura maksymalna od 13 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, około 17 st. C w centrum, do 20 st. C na południowym zachodzie. Tylko nad morzem lokalnie około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym zachodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Pogoda IMGW. Po weekendzie nadejdzie załamanie

Podobnie będzie w niedzielę. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C na Podhalu do 9 st. C nad morzem. Temperatura maksymalna od 11 st. C na zachodnim wybrzeżu, około 17 st. C na przeważającym obszarze, do 20 st. C na Pomorzu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, miejscami porywisty, z kierunków południowych.

fot. WX Charts

Od poniedziałku 24 kwietnia w głąb kraju stopniowo będzie przemieszczać się front z zachodu. Prognozowane są opady deszczu i lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura minimalna od 7 st. C do 10 st. C. Temperatura maksymalna na zachodzie i Podhalu od 11 st. C do 16 st. C oraz na wschodzie od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków południowych i zachodnich.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 3 st. C na zachodzie do 9 st. C na wschodzie. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C, jedynie w rejonach podgórskich, nad morzem i Pomorzu od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu i Pomorzu porywisty, z kierunków zachodnich.

Pogoda "w kratkę". Prognoza długoterminowa

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. C do 4 st. C, w rejonach podgórskich około –2 st. C. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 11 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 70 km/h.

Z kolei w czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy opady deszczu. Temperatura minimalna od 1 st. C do 5 st. C, w rejonach podgórskich około –3 st. C. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h.

W ocenie synoptyków taka sytuacja potrwa do przyszłego piątku. Pogoda będzie "w kratkę": prognozowany jest deszcz i silny wiatr, ale będą momenty, gdy zrobi się słonecznie. Niemal na pewno już w przyszły weekend, tj. od 29 kwietnia temperatury wzrosną i na dobre zagości u nas wiosna.

RadioZET.pl/ IMGW/ FaniPogody.pl