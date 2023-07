Upały zaleją Polskę, ale najgorsze dopiero przed nami. Jednoznaczna prognoza

Poniedziałek 10 lipca będzie bardzo ciepły. Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska z IMGW, po południu od zachodu zacznie do kraju wkraczać front atmosferyczny z punktowymi opadami deszczu i burzami. Na przyszłą niedzielę niektóre modele przewidują upały z temperaturą do 38 st. C.