W Polsce wiało najmocniej na całym świecie. IMGW: Śnieżka ze złotem

Karkonoski Park Narodowy poinformował w mediach społecznościowych, że minionej nocy porywy wiatru na Śnieżce (1603 m.n.p.m.) sięgały 191 kilometrów na godzinę. "Stały wiatr rozpędzał się do 144 km/h. Wichury mają trwać przez całe święta. W drugi dzień świąt, według najnowszych prognoz porywy wiatru mogą osiągać 170 km/h. Szlaki są zawiane. Są na nich kilkumetrowe zaspy" – napisano w komunikacie.

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał we wpisie na platformie X (Twitter), że ubiegłej doby Śnieżka zajęła pierwsze miejsce w rankingu najwietrzniejszych stacji synoptycznych na świecie. Wówczas zmierzono, że wiatr w porywach osiągnął prędkość 187 kilometrów na godzinę.

W sobotę w górnych partiach Karkonoszy temperatura spadła do minus 10 stopnia Celsjusza. Nadal wieje bardzo silny wiatr, co obniża odczuwalną temperaturę. Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR przestrzegają, że w górach są trudne warunki do uprawiania turystyki pieszej - szlaki są oblodzone, miejscami nieprzetarte. Pokrywa śnieżna na Śnieżce przekracza metr. W trakcie dnia zapowiadane są dalsze opady śniegu. Widzialność w wyższych partiach gór ogranicza mgła. W Karkonoszach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w kilku regionach Polski

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla nadmorskich powiatów w województwie zachodniopomorskim. Tam do soboty rano obowiązywał jeszcze alert drugiego stopnia. Żółte alarmy zostały ogłoszone na Pomorzu, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim oraz na Warmii i Mazurach, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim.

Źródło: Radio ZET/IMGW