"Zagrożenie niemal w jednej trzeciej kraju". IMGW wydaje nowe ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia przed roztopami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim oraz w części mazowieckiego i świętokrzyskiego, co najmniej do piątkowego wieczoru, a w niektórych rejonach nawet do sobotniego południa.

IMGW: zagrożenie niemal w jednej trzeciej kraju

"Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej" - ostrzega IMGW.

Synoptycy relacjonują znikanie śniegowej pokrywy w mediach społecznościowych. "Odwilż w pełni. Na południowym zachodzie temperatura sięga 10 stopni" - czytamy na Twitterze IMGW, który przypomina też o zagrożeniu.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW