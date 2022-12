Złe wieści przed Bożym Narodzeniem. IMGW wydaje nowe alerty

Pogoda w części kraju nadal jest niebezpieczna. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed roztopami wydano w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim oraz w części mazowieckiego i świętokrzyskiego. W niektórych regionach obowiązują one do piątku rano, a gdzieniegdzie nawet do południa w Wigilię. "Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej" - ostrzega IMGW.

W czwartek nadal będzie pochmurnie, deszczowo i z temperaturą na plusie. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, większe przejaśnienia spodziewane są tylko na południu kraju. Jedynie w wysokich partiach Tatr mogą wystąpić słabe opady śniegu. Do godzin przedpołudniowych gdzieniegdzie może utrzymywać się jeszcze nocna mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Pogoda na czwartek. Ocieplenie i roztopy. Biomet będzie niekorzystny

Będzie ciepło. - Od 2 stopni Celsjusza na plusie na krańcach wschodnich, ok. 4-5 stopni w centrum kraju, do 7-8 stopni Celsjusza na zachodzie kraju – powiedziała Dąbrowska. Wiatr południowy, południowo-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, ale na zachodzie będzie porywisty. Silnie powieje też w górach. W Tatrach porywy wiatru będą przekraczały 85 km/h, a w Sudetach mogą sięgnąć nawet 100 km/h.

W nocy z czwartku na piątek nadal ma być pochmurnie. Spodziewane są opady deszczu, a w rejonach podgórskich Karpat słabego deszczu ze śniegiem, w Tatrach samego śniegu. - Temperatura w całym kraju dodatnia. Od 1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, ok. 2 stopni na wschodzie i Pomorzu, do 4 stopni na obszarze Dolnego Śląska – podała Dąbrowska.

Niżowa, pochmurna i deszczowa pogoda będzie niekorzystnie wpływać na samopoczucie. W Polsce środkowej i południowej w czasie większych przejaśnień lub rozpogodzeń możliwe jest przejściowe osłabnięcie niekorzystnych warunków biometeorologicznych.

RadioZET.pl/PAP/IMGW