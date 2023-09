Zwrot w pogodzie, idzie antycyklon babiego lata. Wrzesień mocno zaskoczy

Jaka pogoda czeka nas we wrześniu? Czy powinniśmy już się przyzwyczajać do typowo jesiennej aury? Okazuje się, że synoptycy mają dla nas całkiem dobre wiadomości. Choć ostatnie dni to przede wszystkim spore ochłodzenie, to we wrześniu czekają nas jeszcze bardzo ciepłe, a nawet gorące uderzenia.

Tvnmeteo.pl podkreśla, że przełom sierpnia i września w Polsce niemal zawsze charakteryzuje się załamaniem pogodowym i pojawieniem się gwałtownych burz i opadów. Jednak już po kilku dniach, na początku września, pogoda wyraźnie się poprawia. Meteorolodzy zaobserwowali, że po 5 września nad Europą rozwija się tzw. antycyklon babiego lata.

Antycyklon babiego lata. Gorące fale we wrześniu

Wspomniany antycyklon może utrzymać się do końca września, a nawet do początku października. Co to dokładnie oznacza? Amerykański model NOAA wskazuje na to, że wrzesień będzie ciepły, szczególnie na południu Polski. "Tam odchylenie średniej miesięcznej temperatury od normy wynieść ma 2 stopni Celsjusza na plus, podczas gdy średnia ta dla Krakowa i Rzeszowa wynosi nieco ponad 13 st. Celsjusza" - podaje tvnmeteo.pl.

We wrześniu opady w Polsce mają być w normie, a przeważnie będą to opady przelotne. Oznacza to także, że burze będą miały natężenie umiarkowane. Średnia dobowa temperatura powietrza nie powinna utrzymywać się powyżej 15 stopni C.

Model GFS pokazuje, że w okolicach 5 i 10 września temperatura w Polsce może miejscami wzrosnąć nawet do 30 stopni Celsjusza. Na dużym obszarze kraju możemy spodziewać się grubo ponad 20 stopni. Wszystko za sprawą gorącego powietrza z Afryki.

Prognoza długoterminowa na wrzesień 2023

Gorąca fala zaleje w pierwszej połowie września sporą część Europy. Przykładowo tylko na Bałkanach temperatura może sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Po 10 września w Polsce regularnie na termometrach będziemy widzieć ponad 25 stopni.

fot. GFS/tropicaltidbits.com

To jednak nie koniec, bo w połowie miesiąca będzie jeszcze cieplej. Z pewnością nie będzie rekordów temperatur dla września, ale w prognozach przewiduje się, że możliwe jest osiągnięcie nawet 30 stopni Celsjusza. Co więcej, ciepło utrzyma się przez wiele dni.

Trzeba jednak podkreślić, że wraz z ciepłymi masami powietrza do Polski wkroczy wilgoć znad Morza Śródziemnego. Oznacza to, że będzie większe zachmurzenie, a wraz z nim można spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz.