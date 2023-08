Pogoda długoterminowa. Nadciąga falujący front. Będzie niebezpiecznie

Pogoda długoterminowa na 7 dni została przygotowana przez zespół meteorologów z IMGW. "Od poniedziałku do środy Polska będzie w strefie falującego frontu, oddzielającego upalne zwrotnikowe powietrze utrzymujące się nad południowo-wschodnią i wschodnią częścią kraju od chłodniejszego powietrza polarnego morskiego napływającego z północnego zachodu. Wystąpią duże różnice temperatury. Prognozujemy upały na wschodzie, liczne burze w cieplejszej masie powietrza i opady ciągłe, okresami intensywne na zachodzie kraju" – przekazał Instytut i dodał, że od czwartku pogoda będzie spokojniejsza.

Pogoda na 7 dni. Burze z gradem znów przejdą nad Polską

Poniedziałek jest upalny na południowym wschodzie kraju. W nocy z 28 na 29 sierpnia w zachodniej połowie Polski prognozowane są ulewy. Burze z gradem wystąpią w pasie od Mazur i Podlasia po Opolszczyznę i Górny Śląsk. Wiatr będzie silniejszy, w porywach do 85 km/h.

We wtorek (29.08) silniejsze burze mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. Zagrzmi i popada także na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza w zachodnich województwach do 24 stopni w centrum i 34 na krańcach południowo-wschodnich.

W środę (30.08) termometry pokażą od 16 stopni na zachodzie do około 19 stopni w centrum i 32 stopni na krańcach wschodnich. Opady deszczu, a także burze, miejscami z gradem, mogą pojawić się we wschodnich powiatach.

Prognoza pogody. Od czwartku spokojniejsza aura

W czwartek i piątek (31.08 i 1.09) ochłodzi się w całym kraju. Słupki rtęci wzrosną do maksymalnie 19-24 stopni Celsjusza. Na Podkarpaciu niewykluczone są burze. W sobotę i niedzielę (2-3.09) na niebie pojawi się więcej słońca. Przelotny deszcz prognozowany jest tylko lokalnie nad morzem i na Pogórzu Karpackim. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 28 stopni, a nad morzem i w rejonach podgórskich od 19 do 23 stopni.