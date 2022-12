15 nowych miast w 2023 roku. Premier ogłosił zmiany na mapie Polski

Rząd przyjął pod koniec lipca rozporządzenie "w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta". W czwartek w kancelarii premiera odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania praw miejskich. Od 1 stycznia na mapie Polski przybędzie 15 miast.

Morawiecki: Prawa miejskie to jest powód do dumy

– 12 z nich odzyskuje prawa miejskie utracone bardzo często jeszcze po Powstaniu Styczniowym, w zaborze rosyjskim. Dla tych 12 miast, 1 stycznia jest dniem sprawiedliwości dziejowej, ale mam nadzieję, że dla wszystkich 15 miast, od 1 stycznia historia zacznie się od nowa i przyspieszy wraz z tym nowym aktem – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że sercem każdego miasta są ludzie. – I to właśnie ludzie będą, przede wszystkim, kształtować losy miejscowości – dodał.

– Prawa miejskie to jest powód do dumy, ale to także jest zobowiązanie. Chciałbym, żeby nadanie praw miejskich nie było tylko zwykłym aktem administracyjnym, ale żeby stało się faktycznie impulsem do rozwoju. Bo nowe miasto powinno przyciągać nowych inwestorów, nowych przedsiębiorców, tworzyć nowe miejsca pracy – podkreślił szef rządu.

– Głęboko wierzę w zrównoważony rozwój Polski we wszystkich zakamarkach. W rozwój, który się uzupełnia. Miasta i tereny wiejskie muszą się w tym rozwoju uzupełniać i to robią. Chodzi o harmonię rozwoju, aby w ramach tej współpracy pomiędzy miastem a wsią, tworzyć najlepszy ekosystem, środowisko do harmonijnego rozwoju – dodał.

15 nowych miast na mapie Polski

W 2022 roku przybyło dziesięć miast – ich liczba wzrosła do 964. Od Nowego Roku będzie ich 979. Status miasta uzyskają:

w województwie łódzkim:

Jeżów w powiecie brzezińskim, Dąbrowice w powiecie kutnowskim, Rozprza w powiecie piotrowskim, Ujazd w powiecie tomaszowskim.

w województwie mazowieckim:

Latowicz w powiecie mińskim, Bodzanów w powiecie płockim, Jastrząb w powiecie szydłowieckim, Jadów w powiecie wołomińskim.

w województwie świętokrzyskim położone w powiecie kieleckim Łopuszno i Piekoszów ;

i ; w województwie małopolskim:

Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim, Książ Wielki w powiecie miechowskim.

w województwie dolnośląskim Miękinia w powiecie średzkim;

w powiecie średzkim; w województwie śląskim Włodowice w powiecie zawierciańskim;

w powiecie zawierciańskim; w województwie wielkopolskim Miasteczko Krajeńskie w powiecie pilskim.

RadioZET.pl/PAP