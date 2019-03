Adam Bielan w Radiu ZET o wypowiedzi K. Szczerskiego: Została zniekształcona. W studiu nikt się na nią nie oburzył

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Słowa szefa gabinetu prezydenta padły w Programie III Polskiego Radia w trakcie audycji, w której gościł też Adam Bielan.

– Ministrowi Szczerskiemu nie chodziło o jakieś zachęcanie nauczycieli, żeby – jak to pani określiła – się rozmnażali. Chodziło mu o to, że program 500+ jest programem powszechnym, korzystają z niego zarówno nauczyciele, jak i górnicy, jak i wszystkie inne profesje – mówi wicemarszałek Senatu w rozmowie z Beatą Lubecką.

– Byłem w studiu, kiedy pan minister Szczerski wypowiadał te słowa i one nie wzbudziły żadnego oburzenia ze strony przedstawicieli opozycji. Jak rozumiem myśl pana ministra Szczerskiego, rozmawiałem z nim jeszcze wczoraj na ten temat, chodziło mu o to, że program 500+ jest programem powszechnym – tłumaczy gość Radia ZET.

Adam Bielan skomentował też planowany strajk nauczycieli.

– Ja rozumiem, ja apeluję o to, żeby ten strajk czy protest – każda grupa zawodowa ma prawo do protestu – nie odbywał się kosztem naszych dzieci. Fakt, że organizuje go organizacja jednak niezwykle bardzo upolityczniona, bo ZNP choćby przez osobę jej przewodniczącego pana Broniarza jest organizacją bardzo upolitycznioną, zbliżoną do SLD – mówi Beacie Lubeckiej.

– Kiedyś był członkiem SLD, pamiętajmy o tym, w latach 90. i na początku lat 2000. I fakt, że są zapowiedzi organizacji tego strajku tuż przed wyborami, może świadczyć o tym, że przynajmniej wśród części organizatorów jest taka myśl polityczna. Ale zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wielu nauczycieli rozczarowanych swoim poziomem zarobków i oni po prostu chcą zaprotestować – stwierdza Bielan. „Ale pamiętajmy, że pieniądze na podwyżki dla nauczycieli są największe od lat. Pierwsza tura już się odbywa, a druga tura tych podwyżek będzie we wrześniu” – dodaje.

