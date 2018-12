Afera SKOK Wołomin. Były szef Prokuratury Apelacyjnej usłyszał zarzuty

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Lublinie zarzucili mu wyłudzenie kredytu ze SKOK-u Wołomin. Lubelskie śledztwo dotyczy wywierania wpływu na czynności urzędowe w sprawie dotyczącej SKOK-u Wołomin.

– Zygmunt K. usłyszał zarzut z artykułu 286 kk. na początku listopada – mówi Radiu ZET prokurator Piotr Marko z Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

W sprawie SKOK-u Wołomin przedstawiono zarzuty ponad 1100 osobom. Większość z nich usłyszała zarzut wyłudzenia kredytu. Ciekawe jest jednak to, że były szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie usłyszał je w śledztwie dotyczącym wywierania wpływu na urzędników i funkcjonariuszy państwowych.

W tym śledztwie prokuratura chce ustalić, czy członkowie grupy przestępczej, która wyprowadziła ze SKOK-u prawie 3 miliardy złotych, wpływali na urzędników. Zygmunt K. to barwna postać w szeregach prokuratorów. Na stanowisko powołał go w 2001 roku ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński. Trwał na nim także za rządów SLD. Podał się do dymisji po tym, jak ukradziono mu notes zawierający tajne zapiski dotyczące afery z próbą sprzedaży Orlenu.

RadioZET.pl/Mariusz Gierszewski/DG