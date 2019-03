Antysemicka gazeta w Sejmie. Poseł interweniuje. "To hańba", "nie powstydziliby się naziści" [FOTO]

Gazetę wypełnioną antysemickimi treściami można kupić w sejmowym kiosku wynajętym firmie Ruch S.A. Wywołało to burzę w mediach, a poseł Michał Kamiński interweniował u marszałka Sejmu. Sprawę skomentował już dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Podczas środowej konferencji prasowej Michał Kamiński (PSL-UED) pokazał tygodnik "Tylko Polska" z hasłem "Jak rozpoznać Żyda" na okładce. "Nazwiska, cechy antropologiczne, sposób wysławiania się, prezencja, cechy charakteru, metody działania, działanie dezinformacyjne. Jak ich zwyciężyć? Tak dalej być nie może!" - napisano poniżej.

Kamiński interweniuje u marszałka Sejmu

Zdaniem Kamińskiego, pismo to można nabyć w kiosku zlokalizowanym na terenie Sejmu. Poseł wezwał marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego do wyjaśnienia "jak to możliwe", że tego typu treści są dystrybuowane w polskim parlamencie.

"Nie zostawię tego tak po prostu. Jawny antysemityzm sprzedawany w kiosku Sejmu RP" - napisał poseł na swoim profilu na Facebooku, umieszczając tam zdjęcie okładki rzeczonego czasopisma. Skomentował również tę aferę w rozmowie z Wirtualną Polską:

- To hańba, że w Sejmie tego typu pisemko, z takimi tytułami, mogło się znaleźć. Mam nadzieję, że pan marszałek Marek Kuchciński, w duchu tego, co wielokrotnie deklarowała jego partia, że jest przeciwniczką antysemityzmu, zareaguje w tej sprawie bardzo szybko. I że poznamy mechanizmy, w jaki sposób rasistowskie teksty docierają do polskiego Sejmu. I proszę nie zasłaniać się wolnością słowa. Bo instruktaż, jak rozpoznać Żyda, którego nie powstydziliby się naziści, nie powinien być sprzedawany w polskim Sejmie - powiedział.

Dyrektor CIS komentuje sprawę

Do sprawy odniósł się na Twitterze dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. "Kioski w Sejmie obsługuje RUCH S.A., odpowiadający za dobór tytułów. Osoby sprzedające prasę nie są pracownikami ani współpracownikami Kancelarii" - napisał.

Przypomniał też, że zgodnie z art. 22 prawa prasowego, sąd "może zawiesić wydawanie dziennika lub czasopisma (...) jeżeli w ciągu roku co najmniej trzykrotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo".

Jeszcze tego samego dnia napisał z kolei, że "Kancelaria Sejmu będzie wnioskowała o usunięcie z zestawu prasy dostarczanej przez RUCH S.A. periodyku z antysemickimi artykułami. Jednocześnie zostanie sprawdzona całościowo lista tytułów, które są udostępniane przez kolportera w Parlamencie":

RadioZET.pl/PAP/wp.pl/Twitter/MP