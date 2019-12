Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Atak terrorystyczny, a właściwie jego symulacja, w podstawówce w Barczewie, wywołała sporo kontrowersji. Na skutek symulacji dzieci wpadały w panikę. O sprawie rozpisywały się lokalne media.

Jak pisała olsztyńska „Wyborcza”, na wniosek dyrektorki symulację ataku przeprowadzili miłośnicy militariów w kominiarkach. Nie wszyscy wiedzieli, że to symulacja i „udawany” zamach. Atrapy broni i petardy hukowe jako bomby, wywołały popłoch wśród uczniów.

Po nagłośnieniu sprawy dyrektorka szkoły straciła stanowisko. Jak przekazał dziś serwisowi TVN24.pl Tomasz Markowski z olsztyńskiej policji, winnym sytuacji był również komendant z Barczewa. Po zdarzeniu również on pożegnał się z posadą.

Zaznaczył, że powiadomienie „miało jedynie charakter informacyjny”.

Doszło do niezamierzonego przeoczenia i złej interpretacji faktów, co do stopnia poinformowania policjantów na temat planowanych ćwiczeń. Wyrażamy ubolewanie, że do takiej sytuacji doszło

olsztyńska policja, TVN24.pl