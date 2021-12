Będą nowe obostrzenia? Kaczyński ujawnił strategię rządu na piątą falę pandemii

Jarosław Kaczyński ocenił, że nie ma sensu wprowadzać restrykcji, skoro nie da się sprawić, by były stosowane. - Mamy świadomość wielkiej niechęci społeczeństwa do ograniczeń, nie mówiąc już o lockdownie - powiedział w wywiadzie dla "GPC" prezes PiS.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" został zapytany o strategię rządu na piątą falę pandemii koronawirusa oraz ewentualne wprowadzenie lockdownu lub nowych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron.

Kaczyński: Nie ma sensu wprowadzać restrykcji

- Próbujemy podążać drogą liczenia się z realiami. Naprawdę nie kierujemy się żadnym oportunizmem politycznym. Kierujemy się przede wszystkim kwestią egzekwowalności ewentualnych ograniczeń. Nie ma sensu wprowadzać restrykcji, skoro nie da się sprawić, by były stosowane - powiedział prezes PiS.

Kaczyński dodał, że rząd ma świadomość ''wielkiej niechęci społeczeństwa do ograniczeń, nie mówiąc już o lockdownie''. - Z drugiej strony musimy walczyć o utrzymanie systemu ochrony zdrowotnej. Wszystko wskazuje jednak, że Omikron tworzy nową sytuację. Taką, w której trzeba odrzucić wszystkie względy i podjąć daleko idące decyzje. Nie możemy dopuścić do załamania się ochrony zdrowia, a wraz z nią gospodarki, a nawet państw - wyjaśnił wicepremier.

- Jedyną szansą są szczepienie i trzeba doprowadzić do tego, by liczba zaszczepionych radykalnie wzrosła. Obawiam się, że nie ma wyboru. Bylibyśmy w dużo lepszym położeniu, gdyby większa liczba naszych obywateli się zaszczepiła. Gorąco do tego zachęcam - podsumował Jarosław Kaczyński.

Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek 24 grudnia, że badania potwierdziły 15 392 nowe zakażenia koronawirusem. Minionej doby zmarło 596 osób z COVID-19. Od początku epidemii wykryto już 4 032 796 przypadków wirusa SARS-CoV-2. Zmarło 94 041 pacjentów zakażonych koronawirusem.

RadioZET.pl/PAP