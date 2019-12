Do zdarzenia, o którym informuje "Gazeta Współczesna", doszło 9 grudnia bieżącego roku przy ul. Szkolnej w Białymstoku. Na posesję Kononowicza weszło trzech mężczyzn, którzy zaatakowali go i pobili - 56-latek otrzymał silny cios w twarz.

Kradzież i pobicie

Oprócz tego padł ofiarą kradzieży, gdyż napastnicy wynieśli z jego domu zegarek, telefon komórkowy oraz gotówkę w sumie czterech tysięcy złotych. Cała trójka została już zatrzymana przez policję - jeden z nich pochodzi z Koszalina, inny z Lubelszczyzny. Jak dowiedział się z kolei "Fakt", zatrzymany koszalinianin był wiernym widzem kanału Kononowicza na YouTube.

To nie pierwszy raz, gdy Kononowicz pada ofiarą napadu rabunkowego. Cztery lata temu grupa kilku mężczyzn wtargnęła do jego domu, brutalnie go pobiła. zostawiając w kałuży krwi i zabierając kilka tysięcy złotych w gotówce oraz telefon i słuchawki. Cała trójka została wówczas zatrzymana, a następnie osądzona i skazana na 3,5 do 4,5 roku więzienia.

Kim jest Krzysztof Kononowicz?

Krzysztof Kononowicz zyskał ogólnopolską rozpoznawalność jesienią 2006, gdy kandydował na prezydenta Białegostoku. W swoim spocie wyborczym, ubrany w staroświecki sweter, wyczytywał swój program wyborczy, wypowiadając m.in. słynne zdanie, że gdy wygra, to "nie będzie niczego". Głosowało na niego wówczas 1676 osób, co dało 1,89 proc. i szóstą pozycję w zestawieniu.

Oglądaj

Obecnie Kononowicz prowadzi aktywną działalność internetową. Ma własny kanał na YouTube, gdzie umieszcza filmiki relacjonujące codzienne życie jego oraz jego znajomych, m.in. słynnego Majora Suchodolskiego.

RadioZET.pl/Gazets Współczesna/Fakt/YouTube