Czwarty etap znoszenia obostrzeń. Morawiecki ogłosi kolejne zmiany

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego była wstępnie zapowiadana na wtorek 26 maja. Rzecznik rządu poinformował jednak, że premier Morawiecki przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa w środę rano.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek i organizacja wesel

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odnosząc się w poniedziałek do spodziewanego kolejnego etapu znoszenia obostrzeń, zapowiedział, że rząd wyda nowe rekomendacje dotyczące noszenia maseczek na ulicach. Szef MZ dodał wówczas, że są trzy województwa (śląskie, mazowieckie, wielkopolskie - red.), co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać.

Szef resortu zdrowia poinformował też wtedy, że wraz z zakomunikowaniem decyzji ws. maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.

Otwarcie siłowni, klubów fitness, kin i teatrów

Czwarty etap znoszenia obostrzeń i łagodzenia obostrzeń ma zakładać otwarcie branży fitness, kin i teatrów.

Poluzowania restrykcji dotyczących siłowni i klubów fitness możemy spodziewać się od poniedziałku 1 czerwca. Na siłowniach ma obowiązywać nowy reżim sanitarny i limit wejść - 1 osoba może przypadać na 7 m2. Sprzęt do ćwiczeń ma być ustawiony co 2 metry. Najprawdopodobniej zamknięte pozostaną tzw. strefy mokre, czyli sauny, jacuzzi i prysznice.

W środę zostaną przedstawione decyzje także o ewentualnym otwarciu kin i teatrów - poinformował we wtorek w Polsat News szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

