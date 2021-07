Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wyznaczył kierunki nowej polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Do nieupublicznionego jeszcze dokumentu dotarła "Gazeta Wyborcza". Zawarte w nim sześć punktów wzbudziło kontrowersje. Doradca szefa MEiN wyjaśniał na łamach konserwatywnego "Naszego Dziennika", że program skupia się m.in. na "ugruntowaniu dziewcząt do cnót niewieścich", "wychowaniu do wrażliwości na prawdę i dobro", czy "wzmocnieniu edukacji ekologicznej".