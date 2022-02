Siły Zbrojne RP nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej - wynika z raportu "Przygotowanie państwa polskiego do zwalczania zagrożeń militarnych". Jego autorem jest były wysoki urzędnik Ministerstwa Obrony Narodowej z czasów Antoniego Macierewicza, a obecnie ekspert wojskowości. Do raportu dotarł dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski. Dokument miał trafić na biurko prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Został jednak zablokowany przez wojsko.