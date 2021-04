Uderzył kobietę pałką i powalił na ziemię. Policja publikuje swoje nagranie

Protest przeciwko rządowym obostrzeniom w Głogowie zakończył się starciami z policją i interwencją wobec jednej z młodych kobiet. "To jest Białoruś!" - grzmieli w sieci internauci i politycy opozycji. Teraz funkcjonariusze opublikowali zapis z policyjnej kamery, który według nich ma rzucać inne światło na sprawę.

W Głogowie w niedzielne popołudnie odbyło się nielegalne zgromadzenie, w którym uczestniczyło ok. 200 osób protestujących przeciwko noszeniu maseczek. Podczas manifestacji policjanci interweniowali m.in. wobec jednej z kobiet, a film z tego zdarzenia trafił do sieci. Na fragmencie nagrania widać, jak policjant uderza kobietę pałką, łapie ją za szyję i przewraca na ziemię.

Film pokazujący interwencję policjanta wobec kobiety wywołał reakcję m.in. polityków KO. "Czy ktoś zna okoliczności tego zajścia? Czy @WasikMacieji reszta z @MSWiA_GOV_PL mogą się ustosunkować? Przecież to jest Białoruś" - napisał na Twitterze poseł Sławomir Nitras.

Policjant uderzył kobietę pałką i powalił na ziemię. Funkcjonariusze publikują swoje nagranie

Nagranie w niedzielę późnym wieczorem skomentowała policja. Na Twitterze poinformowano, że Komendant Główny Policji polecił, aby oficerowie Biura Kontroli KGP szczegółowo wyjaśnili podstawy, zasadność i okoliczności związane z tą interwencją. "Analizowane będą m.in. nagrania policyjne i dostępne w sieci" - podano.

Z kolei rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz powiedział PAP, że interwencja policjanta dotyczyła kobiety, która zachowywała się agresywnie. - Szarpała policjanta za mundur, nie reagowała na wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Została ostrzeżona o możliwości użycia środka przymusu bezpośredniego, ale nie reagowała; policjant użył wobec niej pałki służbowej; kobieta została zatrzymana - przekazał. Ponadto w rozmowie z Onetem policjant podkreślił, że wideo pokazuje zaledwie "niewielki fragment interwencji". - Powiem szczerze, że widziałem stwierdzenia, że policjant pałuje tę panią. To nie miało miejsca. Nastąpiło zgodne z procedurami użycie środka przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej, obezwładnienie kobiety - mówił.

W nocy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu opublikowała nagranie, które ma rzucać inne światło na sprawę. "Podczas działań mundurowi zatrzymali łącznie 6 osób. Spośród nich troje zostało zatrzymanych w związku z agresywnym zachowaniem wobec policjantów. Prezentujemy zapis z policyjnej kamery przedstawiający to, co działo się tuż przed zatrzymaniem całej trójki" - czytamy na profilu mundurowych.

Na filmie słychać wulgaryzmy, a wspomniana kobieta obraża policjantów. Internauci zauważyli jednak, że wideo urywa się w momencie, kiedy dochodzi do kontrowersyjnej interwencji. "Kamera policyjna się popsuła?" - pytał jeden z komentujących.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Dolnośląska Policja/PAP/Onet