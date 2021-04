Protest w Głogowie zakończył się rozwiązaniem wydarzenia przez policję. Mundurowi zareagowali na ok. 200-osobowe zgromadzenie przeciwników obostrzeń przeciw epidemii koronawirusa.

Było to kolejne tego typu zgromadzenie w tym mieście w ostatnim czasie i kolejna z tym związana interwencja policji. Akcja policji wzbudziła kontrowersje w związku z użyciem siły przez policjanta wobec jednej z demonstrantek. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak policjant uderza pałką kobietę, a następnie powala na ziemię.

Głogów. Policjant uderza i powala demonstrantkę. Mundurowi: Szarpała za mundur, nie reagowała

Rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz powiedział PAP, że interwencja policjanta dotyczyła kobiety, która zachowywała się agresywnie. "Szarpała policjanta za mundur, nie reagowała na wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Została ostrzeżona o możliwości użycia środka przymusu bezpośredniego, ale nie reagowała; policjant użył wobec niej pałki służbowej; kobieta została zatrzymana" - powiedział policjant.

Podczas nielegalnego zgromadzenia policja wystawiła 32 mandaty i 101 wniosków o ukaranie do sądu. Zatrzymano sześć osób, a wylegitymowano 196.

Politycy KO: "Przecież to jest Białoruś", "Policyjny bandyta z Głogowa"

Oburzenia nie kryją politycy KO. "Czy ktoś zna okoliczności tego zajścia? Czy @WasikMacieji reszta z @MSWiA_GOV_PL mogą się ustosunkować? Przecież to jest Białoruś" - napisał na Twitterze poseł Sławomir Nitras. "Ustalę nazwisko tego policyjnego bandyty z Głogowa. Proszę o informacje na priv. Gwarantuję anonimowość. Złożę zawiadomienia do prokuratury za przekroczenie uprawnień. Za dwa lata nie będzie go w tej formacji. Będzie szukał pracy w białoruskim OMON!" - odniósł kolejny z posłów KO, Michał Szczerba.

