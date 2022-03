Grożą skasowaniem większości lotów nad Polską. "Decyzja zależy od rozwoju sytuacji"

Spór pracowników z kierownictwem PAŻP zaostrza się. Jak podał serwis TVN24.pl, w czwartek wypowiedzenia z pracy złożyło 44 kontrolerów lotów. Do końca kwietnia może do nich dołączyć 136 kolejnych. W sumie ruch lotniczy nad Polską do tej pory kontrolowało 216 osób. Masowe rezygnacje to rezultat zmian w regulaminie pracy, które wprowadził poprzedni prezes agencji Janusz Janiszewski. W ich wyniku zostaną obniżone pensje części kontrolerów.

Okazuje się, że spór zawodowy może mieć wpływ na miliony Polaków. Eurocontrol, organizacja odpowiadająca za kontrolę ruchu lotniczego w Europie, może skasować większość połączeń lotniczych nad Polską. Dokument, który opublikował TVN24.pl, zakłada również możliwość porozumienia między pracownikami i kierownictwem agencji.

Paraliż lotniczy na polskim niebie? "Każda decyzja zależy od rozwoju sytuacji"

"Każda decyzja w sprawie kasowania połączeń zależy od rozwoju sytuacji" - napisało Eurocontrol. Informacja o rezygnacji kontrolerów lotów zbiegła się z powołaniem nowej szefowej PAŻP. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał na to stanowisko Anitę Oleksiak, która zastąpi Janiszewskiego.

Oleksiak to absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania; ma doświadczenie menedżerskie zdobyte na stanowiskach kierowniczych w instytucjach nadzorowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

PAŻP odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija; sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. Jest też jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego.

