Helena Kołaczkowska nie żyje. Jej piosenki nuciła cała Polska

Helena Kołaczkowska zmarła w sylwestra, mając niespełna 104 lata. Była autorką tekstów i książek dla dzieci, a rozpoznawalność zdobyła dzięki słynnej warszawskiej piosence "Na prawo most, na lewo most".

Helena Kołaczkowska nie żyje - kim była?

Kołaczkowska znana była m.in. za sprawą piosenki "Na prawo most, na lewo most" o odbudowie stolicy z powojennych zniszczeń, którą w 1950 roku napisała specjalnie na konkurs ZAiKS-u na piosenkę o Warszawie, w którym zajęła trzecie miejsce. Piosenek, które zostały lepiej ocenione w konkursie, nie zostały jednak tak zapamiętane. Utwór "Na prawo most, na lewo most" zaśpiewała m.in. Irena Santor, a jako pierwsza Alina Janowska.

Wśród innych znanych utworów Kołaczkowskiej są m.in.: "Nasza Warszawo", "Jeśli tak", "Tango hiszpańskie", "I wtedy marzysz", "Gorącą nocą", "Otoczyłeś mnie jak tęczę", "Głęboka studzienka", "Śliczna, prześliczna" czy "Zwykle kocha się na wiosnę".

Muzykę do jej słów tworzyli m.in. Alfred Gradstein, Jerzy Wasowski czy Władysław Szpilman.

