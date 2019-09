Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zdjęcie gazety zostało opublikowane na Facebook’u OMZRiK. „Taką gazetę otrzymują do umilenia podróży pasażerowie lotu Warszawa-Chicago. Przewoźnik to Polskie Linie Lotnicze LOT” – napisał ośrodek. „Nienawiść i homofobia - nasz towar eksportowy? Występujemy z pismem do zarządu PLL LOT w proteście przeciwko rozpowszechnianiu na pokładzie samolotów nienawiści” – zapowiedział Ośrode.

Jak z kolei podkreślił w rozmowie z Polsatem Konrad Dulkowski, prezes ośrodka, są to „standardy nieuznawane w cywilizowanym świecie”.

Na okładce „Nowego Państwa” widać napis: „desakralizacja, odczłowieczenie, bezkształt i rozbicie tradycyjnej rodziny. Do tego dążą zwolennicy LGBT”. Całość opatrzono tytułem „Czy zagraża nam tęczowa zaraza?”.

O bulwersujące treści, rozpowszechniane na pokładzie samolotów spółki należącej do Skarbu Państwa, Polsat News zapytał władze LOT.

LOT odpowiada

W oświadczeniu, przesłanym Polsat News, spółka poinformowała, że „jako przewoźnik lotniczy nie komentujemy treści znajdujących się w mediach, gdyż w pełni uznajemy wolność prasy jako fundament demokratycznego ustroju naszego państwa i wspólnoty europejskiej”. Jak twierdzą przedstawiciele LOT, firma ma „podpisane umowy na dystrybucję prasy z wieloma wydawcami, dzięki czemu na [...] pokładach można znaleźć tytuły dedykowane wszystkim pasażerom”.

Jako przykład podano m.in. fakt, że na pokładzie samolotów LOT można również dostać „Gazetę Wyborczą” albo „Wysokie Obcasy Extra”. Jak stwierdza spółka, „za treści publikowane w mediach odpowiada ich wydawca”.

