Nowe informacje ws. zabójstwa profesora AGH Jana Targosza. 71-letni Leszek O. - podejrzany o atak na naukowca - zostanie w czwartek doprowadzony do prokuratury. Śledczy czekali, aż mężczyzna wytrzeźwieje, by można było go przesłuchać. Znane są również wyniki sekcji zwłok naukowca.