Szczepienia dzieci od 12 do 15 lat rozpoczną się 7 czerwca - ogłosił na konferencji prasowej we wtorek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Potem, już po wakacjach, możliwe będzie szczepienie dzieci w szkołach. O szczegółach poinformował już minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk przekazali na wtorkowej konferencji prasowej 1 czerwca pierwsze konkretne informacje dotyczące szczepień dzieci w wieku 12-15 lat. Przypomnijmy, że dzień wcześniej Rada Medyczna przy premierze dała zielone światło dla szczepień preparatem firmy Pfizer dzieci od 12 do 15 roku życia. Wcześniej takie rozwiązanie zatwierdziła Europejska Agencja Leków (EMA).

Szczepienie dzieci w wieku 12-15 lat

Szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat, jak zapowiedzieli we wtorek członkowie rządu, rozpocznie się w populacyjnych punktach szczepień 7 czerwca, natomiast od września możliwe będzie szczepienie dzieci w szkołach.

- Toczą się też rozmowy na temat szczepień dzieci młodszych. Jest szansa, że wyniki tych badań będą na początku września - mówił na konferencji Dworczyk.

fot. KPRM

Minister edukacji zapowiada akcję szczepień w szkołach

- W czerwcu rozpoczniemy akcję informacyjną w szkołach na temat szczepień. Po wakacjach w drugim tygodniu września będziemy zbierać kwestionariusze medyczne, a w trzecim tygodniu września rozpocznie się akcja szczepień w szkołach - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Prześlemy do wszystkich szkół, do wszystkich dyrektorów z przeznaczeniem dla wszystkich wychowawców, wszystkich klas materiały informacyjne na temat szczepień, na temat etapów tych szczepień, możliwości zaszczepienia się już teraz w populacyjnych punktach szczepień, ale też na temat tego, co będzie po wakacjach - powiedział Czarnek. - Od 6 do 10 września to jest moment, w którym dyrektorzy szkół będą mogli otrzymać od wszystkich rodziców zainteresowanych uczniów szczepieniami [...] kwestionariusze medyczne - zaznaczył minister.

fot. KPRM

- Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, żeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień, to jest możliwe, czy też znów uczniowie, którzy zgłoszą się do tych szczepień, będą mogli zaszczepić się w populacyjnych punktach szczepień - powiedział Czarnek.

Konferencja ministra edukacji, ministra zdrowia i szefa KPRM 1 czerwca

Szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat w szkołach?

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. W poniedziałek na profilu @szczepimysie na Twitterze poinformowano, że na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci wieku od 12 do 15 lat. "Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Comirnaty" – napisano.

Dworczyk dodał, że Rada podkreśliła jednocześnie, iż "cały czas absolutnie priorytetową kwestią jest szczepienie osób powyżej 60. roku życia". "I rzeczywiście, nadal na tym będziemy się skupiać" - powiedział. EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

- Szkoły byłyby najlepszym miejscem do zaszczepienia na COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat - mówiła w poniedziałek w rozmowie z Radiem ZET profesor Anna Piekarska z Rady Medycznej przy premierze, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Profesor Piekarska w rozmowie z reporterem Radia ZET, Mateuszem Szkudlarkiem przyznała jednak, że jest niewiele czasu na zorganizowanie szczepień w szkołach: zostały tylko 4 tygodnie roku szkolnego. Dlatego proponuje, by akcje szczepień najmłodszych organizować również w miejscach ich wakacyjnego wypoczynku.

- Druga dawka nie musi być już podawana w tym samym miejscu, w którym pierwsza. Dlatego wydaje się to być dobrą propozycją - mówiła profesor Piekarska. Zwróciła uwagę, że szczepienie dzieci jest kluczowe, by wygasić epidemię. - Dzieci mają swój ogromny udział. Chociaż same chorują lekko lub bezobjawowo, to zakażają swoich rodziców, dziadków czy nauczycieli. - dodała.

RadioZET.pl