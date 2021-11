Kontrowersje wokół firmy ministra Łukasza Mejzy. "Dymisja to jest minimum"

Spółka posła Łukasza Mejzy oferowała ciężko chorym na raka, Parkinsona, czy rodzinom dzieci z autyzmem leczenie metodą, którą lekarze oceniają jako niebezpieczną. Dymisji wiceministra sportu domaga się lider PO Donald Tusk. - Ludzie, którzy prezentują ten poziom, nie powinni być nie tylko w rządzie. Dymisja to jest minimum - powiedział w środę na konferencji.

Czarne chmury nad wiceministrem sportu Łukaszem Mejzą. W środę Wirtualna Polska ujawniła, że jego firma oferowała kontrowersyjną terapię na nieuleczalne choroby za potężne pieniądze. Propozycję przedstawiał rodzinom sam Mejza – trafiała ona do umierających na raka, chorych na Alzheimera, czy rodziców dzieci z autyzmem.

"Spółka Mejzy miała się zajmować organizowaniem w Polsce terapii «pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi». To metoda uznawana przez lekarzy w Polsce i na całym świecie za niesprawdzoną i niebezpieczną. Pomysł nie wypalił" – informował portal.

Kontrowersje wokół spółki ministra Łukasza Mejzy

Skomplikowanie brzmiąca metoda, która miałaby pozwalać pacjentom wygrać walkę z nieuleczalnymi chorobami, nie ma jednak medycznego potwierdzenia. Nie przeszkodziło to Mejzie, który wraz z partnerem biznesowym oferował zakłopotanym rodzinom kosztowne terapie w Ameryce Północnej i wsparcie po zabiegach. Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Cena wyjściowa wynosiła 80 tys. dolarów.

- Nie ma leku na wszystkie choroby, nie są nim na pewno komórki macierzyste. Często jest to tylko wabik, chwyt reklamowy. Są pokazywane jako woda święcona, mityczny Święty Graal w jednym, czyli sposób na wyleczenie każdej choroby – podsumował w Wp.pl prof. Józef Dulak, ekspert Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serwis opisuje, że ma dowody na działania zdesperowanych rodziców dzieci, którzy mieli podpisywać umowy ze stowarzyszeniami i przekazywać im prawa do prowadzenia zbiórek pieniędzy na leczenie. Mejza nie odniósł się do pytań o kontrowersyjną terapię ani zarzutów. Co ciekawe, dziś po medycznej firmie Łukasza Mejzy nie ma już śladu. Nie funkcjonuje strona internetowa, ani media społecznościowe jego firm.

Tusk: Dymisja Mejzy to minimum

Dymisji wiceministra sportu po doniesieniach Wp.pl domaga się lider PO Donald Tusk. Przewodniczący największej partii opozycyjnej mówił o tym na konferencji w środę. - Ludzie, którzy prezentują ten poziom, nie powinni być nie tylko w rządzie - powiedział Tusk. - Chyba premier Morawiecki ma w sobie coś takiego, że się przynajmniej wstydzi, że Kaczyński zmusza go do pracy z takimi ludźmi. Oczywiście dymisja to jest minimum - podsumował.

RadioZET.pl/Wp.pl