Kurski odpowiada na artykuł Onetu o Eurowizji Junior. Poseł KO składa zawiadomienie do prokuratury

Jacek Kurski miał koronawirusa, a mimo to poleciał na Eurowizję Junior do Paryża – ustalił Onet. Poseł KO Adam Szłapka zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa TVP. Michał Szczerba powiadomił o sprawie sanepid.

Jacek Kurski – według piątkowych ustaleń Onetu – mimo pozytywnego wyniku testu na COVID-19 poleciał na konkurs Eurowizji Junior w Paryżu. Prezes TVP miał zgłosić się 12 grudnia br. do szpitala MSWiA w Warszawie po kontakcie z zakażonym koronawirusem. Dodatni wynik badania otrzymał we wtorek 14 grudnia. Według rządowych przepisów od razu powinien udać się na dziesięciodniową izolację. W przypadku złamania obostrzeń covidowych sanepid może nałożyć karę w wysokości do 30 tys. złotych.

Szef Nowoczesnej i poseł KO Adam Szłapka poinformował na Twitterze, że zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego z art. 160 Kodeksu karnego: "Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

– Z pandemią nie ma żartów, w Polsce codziennie umiera kilkaset osób. I nawet jeśli ktoś przechodzi COVID-19 lekko to musi mieć świadomość, że spotykanie się z innymi ludźmi może doprowadzić do ich śmierci. To, co zrobił Kurski, to poważne przestępstwo – powiedział.

Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej ogłosił, że w sprawie prezesa TVP składa wniosek do sanepidu. "W dniu dzisiejszym w tej sprawie zgłaszam wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego. Będę sprawdzał sposób rozpatrzenia tego wniosku zgodnie z przysługującymi mi uprawnieniami w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora" – przekazał polityk KO.

Jacek Kurski odpowiedział na Twitterze na doniesienia Onetu. ''Diagnozę i fakty potwierdza oficjalne stanowisko Szpitala MSWiA. Onet dla oszczerczego ataku politycznego posunął się do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych. To czyny bandyckie i kryminalne'' – napisał na Twitterze prezes TVP.

RadioZET.pl/Onet