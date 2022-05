MEiN wprowadzi zmiany w egzaminach maturalnych. Będzie dodatkowy, obowiązkowy przedmiot

Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski w programie Gość Radia ZET został zapytany o nowe matury. - Wraca to, co było przed pandemią. Zrezygnowaliśmy z egzaminów ustnych z powodu warunków sanitarno-epidemiologicznych - wyjaśnił.

Wiceszef MEiN zaznaczył, że w tym roku również można było dobrowolnie przystąpić do egzaminów ustnych. Wiceminister przekazał, że zdecydowało się na to około 1,8 tys. maturzystów.

Nowe matury. Ministerstwo edukacji wprowadzi dodatkowy przedmiot obowiązkowy

Rzymowski przypomniał, że ministerstwo wprowadzi na maturze dodatkowy przedmiot obowiązkowy. - Ale to dopiero w 2025 roku. Uczeń napisze dodatkowy egzamin z wybranego przez siebie przedmiotu - powiedział wiceminister edukacji. Obecnie maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

z języka polskiego

z matematyki

z języka obcego

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 18 do 20 maja. Każda szkoła ustala we własnym zakresie terminy ich przeprowadzenia.

RadioZET.pl/PAP