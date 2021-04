Czy matury zostaną przesunięte czy odbędą się zgodnie z planem? To pytanie pojawia się w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprzecza, jakoby rozważane było przesunięcie terminów egzaminów. Z kolei przedstawiciele Lewicy zaapelowali, aby zaszczepić młodzież przystępującą w tym roku do matury.

Matura 2021 zaplanowana jest na maj i - jak zapowiadał ostatnio Andrzej Duda po spotkaniu Rady Gabinetowej - egzaminy odbędą się w terminie. Mają one - wedle obecnych założeń - rozpocząć się 4 maja i potrwać 20 dni. - Będą matury przeprowadzane wyłącznie w formie pisemnej, wyjątkowo będą oczywiście wtedy, kiedy jest to niezbędne, przeprowadzane w formie ustnej, ale zasadą absolutną będzie forma pisemna z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego - podkreślił prezydent.

Przypomniał też, że ponad 500 tys. nauczycieli zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. - Nic nie powinno tutaj od strony tego zaplecza osobowego i zaplecza technicznego zakłócić przeprowadzania tych egzaminów, zgodnie z tym, jak one zostały wcześniej zapowiedziane. Mam nadzieję, że tutaj żadnych problemów nie będzie - mówił Duda.

Matura 2021. Czy się odbędzie? Wiceszef MEiN: nie ma powodów, żeby zmieniać termin

Czy tegoroczne matury rzeczywiście się jednak odbędą? Z uwagi na sytuację epidemiczną - wysoką liczbę zakażeń koronawirusem oraz zgonów na Covid-19 - coraz częściej pojawiają się spekulacje, jakoby egzaminy maturalne miałyby (lub powinny) zostać przełożone na późniejszy termin, gdy sytuacja w kraju będzie bezpieczniejsza.

W tej sprawie wypowiedział się już m.in. Dariusz Piontkowski. Wiceminister edukacji i nauki przekonywał przed kilkoma dniami w Radiu ZET, że na razie "nie ma takich przesłanek". - Na razie nie widać powodów, dla których mielibyśmy zmieniać termin. Jego zdaniem "próbne matury i egzaminy ósmoklasisty pokazały, że podobnie, jak w ubiegłym roku, można przeprowadzić egzaminy w bezpieczny sposób, w reżimie sanitarnym".

Piontkowski podkreślił też, że "trzeba doprowadzić do tego, by uczniowie gromadzili się w jak najmniejszych grupach". - Zalecamy otwieranie dodatkowych wejść do szkoły, nawet rozpoczynanie egzaminu z poślizgiem, by jak najmniejsze grupy wchodziły do szkoły jednocześnie – wyjaśniał.

Lewica apeluje o zaszczepienie maturzystów. Biedroń: żeby mieli pewność, że się nie zarażą

O konkretne działania i decyzje w tej sprawie zaapelowali na poniedziałkowej konferencji prasowej przed siedzibą MEiN przedstawiciele Lewicy. Wśród nich był eurodeputowany Robert Biedroń. - Czy rząd mógłby w trybie pilnym przedstawić jasny i realistyczny plan przeprowadzenia matur - pytał.

Jesteśmy tu, żeby zapytać, jak będą wyglądały matury [...] Dziś 250 tys. maturzystów nie wie, jaki jest harmonogram egzaminów. Czy one na pewno się odbędą, czy są to kolejne kłamstwa rządzących? Robert Biedroń

- Dziś 18-, 19-, 20-latkowie boją się o swoje zdrowie. Nie wiedzą, czy te matury odbędą się w maseczkach, czy bez [...] Chcemy poznać dokładne daty, bo 4 maja jest tuż za rogiem [...] Co z bezpieczeństwem maturzystów, nauczycieli i całego personelu zaangażowanego w przeprowadzenie tego procesu? - mówił polityk. Według niego, należałoby podjąć pewne kroki ws. szczepienia maturzystów.

- Być może, i o to apelujemy, (należy) zaszczepić w trybie pilnym wszystkich podchodzących do matury [...] Żebyśmy mieli pewność, że się nie zarażą w całym tym procesie przeprowadzania matur - dodał polityk. Zaapelował, aby mogłoby się to odbyć jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson.

RadioZET.pl/PAP/Twitter