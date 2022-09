KUL dostał zgodę na kształcenie przyszłych lekarzy. Teraz chce otworzyć szpital

O planach uruchomienia kierunku lekarskiego władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówiły już od dawna. W końcu w czerwcu tego roku uczelnia otrzymała wszystkie potrzebne pozwolenia. Czyli zgodę Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka (który jest zresztą wykładowcą i czynnym pracownikiem tej uczelni) oraz pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministra Zdrowia. W związku z tym uczelnia idzie o krok dalej. Teraz chce otworzyć szpital kliniczny w Lublinie.

KUL prosi marszałka o pomoc

O wsparcie w uzyskaniu lokalizacji rektor KUL zwrócił się do marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego (z PiS). Jak informuje uczelnia, w odpowiedzi marszałek wstępnie wytypował dwie lokalizacje (przy ulicy Herberta i Lubartowskiej) obecnie wykorzystywane na razie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.

Ile to będzie kosztować? Uczelnia zaznacza jedynie, że trwa szacowanie wartości nieruchomości, sprzętu czy wyposażenia budynków. - Pozostajemy w kontakcie z dyrekcją szpitala wojewódzkiego. Sprawa jest w tej chwili analizowana i trwają zaawansowane prace w tej kwestii - informuje ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Dodaje też, że uruchomienie szpitala klinicznego to wyjście w kierunku oczekiwań społeczności Lublina i całego województwa lubelskiego. - W służbie pacjentom i chorym. A wynika to z misji naszego uniwersytetu wypływającej z nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Chcemy zapewnić dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu medycznego, odpowiednich warunków hospitalizacji, pamiętając, że w centrum naszych działań jest człowiek - zaznacza rektor KUL.

Medycyna na KUL już za rok

Kierunek lekarski na KUL-u zostanie uruchomiony już od października 2023. Tym samym, jak twierdzą władze uczelni, uniwersytet odpowie na potrzeby społeczne związane z kształceniem lekarzy i ze zwiększeniem dostępności do świadczeń medycznych. W liście, który czytano w kościołach w Wielkanoc, rektor KUL stwierdził też, że pozwoli to „kształcić lekarzy posiadających nie tylko fachową wiedzę medyczną, ale także głęboką formację duchową.”

Przyszli lekarze zajęcia mają mieć w kampusie na lubelskim Konstantynowie (główny kampus uczelni jest w centrum Lublina), bo tam uczelnia ma m.in. nowoczesne laboratoria. Na KUL-u prowadzone są już takie kierunki jak: pielęgniarstwo, czy położnictwo. Początkowo medycynę będzie mogło studiować tu 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie tego kierunku w języku angielskim.

Przypomnijmy, że według najnowszego, prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych 2022 przygotowanego przez fundację „Perspektywy” Katolicki Uniwersytet Lubelski zajął 47. miejsce (rok temu był 43.) w ogólnym zestawieniu uczelni akademickich. Najwyżej oceniono tu studia humanistyczne, a konkretnie filozofię, która zajęła 3. miejsce i historię z 6. pozycją. W rankingu oceniającym kierunki medyczne i o zdrowiu nie znalazło się ani położnictwo, ani pielęgniarstwo prowadzone na KUL-u.

RadioZET.pl