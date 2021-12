Nowe obostrzenia. Rząd rozważa m.in. kontrolę paszportów covidowych w galeriach i kinach

Rząd rozważa wprowadzenie kolejnych obostrzeń dot. kontroli paszportów covidowych w galeriach handlowych, kinach czy sklepach – zdradził w Radiu ZET Bolesław Piecha z PiS. – To byłoby dobre rozwiązanie – stwierdził czwartkowy Gość Radia ZET.

Rząd ogłosił, że od 15 grudnia w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe obostrzenia. Zmniejszeniu ulegną limity osób w transporcie, restauracjach oraz kinach. Zamknięte będą też kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia (z wyjątkiem nocy sylwestrowej). Dodatkowo od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie szkół podstawowych i średnich powrócą do nauki zdalnej.

Nowe obostrzenia. Będą kontrole paszportów covidowych?

Bolesław Piecha pytany w internetowej części programu "Gość Radia ZET", czy rząd umożliwi weryfikację paszportów covidowych w galeriach handlowych, kinach i sklepach, zapowiedział, że takie restrykcje są rozważane.

– Dyskusja trwa. Jestem gorącym zwolennikiem umożliwienia usługodawcom kontroli paszportów covidowych, czyli przy wejściu do galerii, kina czy sklepu – powiedział poseł PiS. – Spodziewałbym się, że to będzie w najbliższym czasie – być może na najbliższym posiedzeniu Sejmu – dodał wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia.

Polityk PiS był również dopytywany przez Beatę Lubecką o ewentualne protesty w związku zaostrzaniem restrykcji. – Protesty, jeśli chodzi o dobro, jakim jest zdrowie publiczne, nie powinny mieć miejsca. Jeśli mają, to nie należy ich brać aż tak poważnie pod uwagę – stwierdził.

– Sądzę, że wejdzie w życie paszport covidowy jako przepustka do możliwości korzystania z różnego rodzaju instytucji: kultury, handlowych, usługowych, a również swobodnego wykonywania pracy w przedsiębiorstwach. To byłoby dobre rozwiązanie – ocenił. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej z posłem PiS Bolesławem Piechą jest dostępna na radiozet.pl.

RadioZET.pl/Magda Adamczyk