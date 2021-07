Wypadek miał miejscu w Nowogrodźcu w powiecie bolesławieckim (woj. dolnośląskie). Nietrzeźwy 29-latek na mokrej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem osobowym i wypadł z drogi, uderzając w ogrodzenie.

Nowogrodziec. Pijany ojciec spowodował wypadek. Na przednim siedzeniu wiózł 5-letniego synka

Na przednim siedzeniu pasażera wiózł bez fotelika i zapiętych pasów bezpieczeństwa swojego 5-letniego synka. Dziecko na szczęście nie poniosło obrażeń w wyniku zdarzenia, natomiast nietrzeźwy ojciec z urazem kręgosłupa trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali też jego prawo jazdy.

29-latkowi za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz konsekwencje finansowe. Policjanci prowadzą również czynności w kierunku artykułu 160 Kodeksu karnego, który mówi o narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.

RadioZET.pl/GW/dolnoslaska.policja.gov.pl