Ojciec Tadeusz Rydzyk w specjalnym zaproszeniu zamieszczonym na stronie Radia Maryja poinformował, że tegoroczny piknik Rodziny Radia Maryja odbędzie się w sobotę 5 września w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. 12. Dziękczynienie w Naszej Rodzinie rozpocznie się w południe mszą święta pod przewodnictwem ks. bp. prof. Ignacego Deca ze Świdnicy. Na godzinę 13.30 w amfiteatrze nad Wisłą tuż przy sanktuarium zaplanowano koncert „Małej Armii Janosika”.

Kolejne dwa punkty wydarzenia to występ śpiewającej rodziny Kaczmarków i Reprezentacyjnego Zespołu Sił Powietrznych Polski oraz procesja fatimska.

O. Tadeusz Rydzyk zaprasza na piknik do Torunia. ''Wierzymy bardziej w wirusa czy w Chrystusa?''

Ojciec Tadeusz Rydzyk przypomina, aby w trakcie pikniku zachowywać wszystkie przepisy sanitarne dotyczące koronawirusa, ale ''nie panikować i nie dać się zwieść propagandzie''.

Musi być bardzo pobożny ten wirus, jak powiedział ks. bp pomocniczy ze Lwowa, że jest on akurat w kościele, a nie ma go gdzie indziej. Wierzymy bardziej w wirusa czy w Chrystusa? Spróbujmy myśleć i wyciągajmy wnioski. Prowadźmy wszystkich do Pana Jezusa. Niech Go wszyscy ukochają. Pracujmy w ten sposób też na naszą wieczność

- napisał dyrektor Radia Maryja.

12. Dziękczynienie w Rodzinie odbywa się pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego. ''Będzie można także zobaczyć gmach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i zasięgnąć informacji nt. tej uczelni. Pamiętajmy, „kto myśli do przodu na rok sieje zboże, na dziesięć i więcej lat, może na 100 lat sadzi lasy, a daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież”. Do jakich szkół idzie wasza młodzież, do jakich uczelni? Czy do tych neomarksistowskich? A neomarksizm panuje na wyższych uczelniach w Polsce'' - dodaje o. Rydzyk.

RadioZET.pl/Onet