Wyjątkowy gest Olgi Tokarczuk. Tak noblistka wesprze WOŚP

Olga Tokarczuk, która we wtorek odebrała dyplom i medal noblowski z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa, przekazała w niedzielę replikę medalu noblowskiego na 28. Finał WOŚP. "Replika, pierwsza z trzech, jest ręcznie wykonana z brązu i pokryta złotem w zakładzie Svenska Medalj w Eskilstunie" – napisano na oficjalnym profilu noblistki.

Ona sama w załączonym do wpisu filmie przyznała, że chce, żeby replika medalu przyczyniła się to tego wszystkiego, co robi WOŚP. "Jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić" – podkreśliła Tokarczuk. „To jest rzecz niesamowita” – skomentował natomiast Jurek Owsiak.

To jest ten medal, który w fanfarach, który w całym takim niesamowitym przepychu, ale w przepięknej uroczystości, przy aplauzie całego narodu polskiego odebrała Olga Tokarczuk w Sztokholmie. Jesteśmy nieprawdopodobnie szczęśliwi

- mówił Owsiak. Replikę medalu można licytować na aukcji Allegro. W poniedziałek po południu jej cena to już prawie 10 tys. złotych.

28. finał WOŚP pod hasłem „Wiatr w żagle”

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku – to już pewna data. Tego dnia w całej Polsce, ale także w sztabach za granicą, będziemy zbierać pieniądze na „zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. Chodzi m.in. o zakup urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji z takich dziedzin medycyny jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.

Hasłem 28. finału WOŚP będzie „Wiatr w żagle”. „Wszystkie ręce na pokład! Lecimy przed siebie, łapiemy ten dobry wiatr […], żeby, tak jak podczas wszystkich naszych finałów, tęczowe piękne kolory były z razem nami. Żebyśmy po raz 28. mogli być i zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego” – zapowiadał w październiku Jurek Owsiak.

