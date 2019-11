"K... zajęła mi miejsce" - m.in. w takich wulgarnych słowach studentka olsztyńskiego UWM obrażała Ukrainkę, która jej zdaniem zajęła za dużo miejsca w pociągu. Nagranie, które uprzednio wrzuciła do sieci, zostało już usunięte, a jej macierzysta uczelnia zawiesiła ją w prawach studentka. Sprawą zajęła się już także prokuratura.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do zdarzenia, choć prawdopodobnie w zeszłym tygodniu. Studentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym przez ponad minutę lży i obraża Ukrainkę, która jej zdaniem zajęła zbyt dużo miejsca w pociągu.

Studentka obraża Ukrainkę

Dziewczyna mówi do obiektywu, że ta "k.... zajęła jej miejsca", nazywa ją "zwierzęciem", wyśmiewa wykonywaną przez nią pracę (sprzątaczki) i twierdzi, że jest ona "niżej w hierarchii" i przekonuje, że jako studentka medycyny musi mieć komfortowe warunki do nauki. Wszystko przeplatane jest masą wulgaryzmów i innych obraźliwych określeń:

Nagranie zniknęło już z jej profilu, ale nadal można je znaleźć w sieci. Sprawa stała się jednak na tyle głośna, że zareagować zdążyła już macierzysta uczelnia studentki. UWM wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie potępia jej zachowanie.

Jest reakcja uczelni, dziewczyna przeprasza

"Odnosząc się do opublikowanej w sieci Internet wypowiedzi jednej z naszych studentek, która w sposób skandaliczny odnosiła się do osób narodowości ukraińskiej, informujemy, że władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezwłocznie podjęły działania przewidziane przepisami prawa wobec autorki tej wypowiedzi, zawieszając ją w prawach studenta. Złożono także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a w Uczelni wszczęto postępowanie dyscyplinarne” - czytamy w komunikacie dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu.

Okazuje się, że - jak informuje m.in. olsztyńska "Gazeta Wyborcza" - rada studentów Wydziału Lekarskiego zawnioskowała do rektora z prośbą o dyscyplinarne wydalenie dziewczyny z uczelni. To procedura stosowana niezwykle rzadko i jedynie w ekstremalnych przypadkach.

"Bohaterka" tekstu zdążyła zresztą ponownie ustosunkować się do sprawy. Opublikowała w internecie kolejny film, tym razem 6-minutowy, w którym przeprasza i wyraża żal za swoje zachowanie. - Przepraszam, nie myślałam, po prostu jestem głupia - twierdzi w nim, dodając, że nigdy nie popierała nacjonalizmu.

Ale to nie koniec sprawy. Jak dowiedziała się reporterka Radia ZET Natalia Żyto, postępowanie w tej sprawie wszczęła już prokuratura rejonowa Olsztyn-Północ. Studentce grozić może do trzech lat pozbawienia wolności.

