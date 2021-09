– Osoby zaszczepione nie będą objęte limitami – zapowiedział w programie „Gość Radia ZET” rzecznik rządu Piotr Müller. – My, jeżeli będziemy wprowadzać ograniczenia, to będziemy stosować metodę suwaka. Jeśli będziemy obniżali limity osób, np. do kina, to limitami nie będą objęte osoby zaszczepione – dodał rzecznik.

Piotr Müller był pytany na antenie Radia ZET o ewentualne ograniczenia w czasie czwartej fali. Rzecznik rządu stwierdził, że zaszczepieni nie będą objęci limitami, a więc jeżeli dojdzie do wzrostu zachorowań na COVID-19, to osoby niezaszczepione „będą miały dużo trudniej”. – Bo limit osób wejścia do kina czy do innego miejsca będzie na tyle niski, że część osób nie będzie mogła wejść, bo w tym limicie się nie zmieści – wyjaśnił rzecznik rządu.

Müller: Osoby zaszczepione nie będą objęte limitami

Müller dodał, że „będzie pewna grupa osób, która nie będzie musiała pokazać żadnych zaświadczeń, bo będzie objęta niskim limitem, powiedzmy 30 osób. A poza limitem wejdą tylko osoby, które są zaszczepione”. Rzecznik rządu nazwał to „metodą hybrydową”. – Mam nadzieję, że nie trzeba będzie wprowadzać takich limitów, że epidemia nie wzrośnie na taki poziom, ale jeżeli by taka sytuacja była, to takie rozwiązanie zostało zaakceptowane – podkreślił.

Müller stwierdził również, że całkowity lockdown jest bardzo mało prawdopodobny. – Raczej mówimy o sektorowych ograniczeniach. Chyba, że mielibyśmy do czynienia z nową odmianą koronawirusa, odporną na szczepienia – powiedział rzecznik rządu. – Rozważamy regionalnie [wprowadzenie limitów – red.]. Ale też mamy doświadczenie, że epidemia miała ogniska w różnych częściach kraju, więc nie ma sensu zamykać odległych regionów, by wygasić epidemię w innym miejscu – dodaje.

RadioZET.pl