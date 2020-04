Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Udało nam się ustalić, że policja składa przetargi na zakup sprzętu i nowych pojazdów. Już zakończono jeden z nich - na zakup pięciu armatek wodnych za prawie 20 mln zł. Kolejny dotyczy aż 30 mln sztuk amunicji - co jest, jak mówią eksperci - liczbą niesłychaną, przewyższającą dotychczasowe zamówienia dwu-, a nawet trzykrotnie.

Mimo epidemii koronawirusa policja nie zgadza się na przesunięcie terminów składania ofert. W przypadku przetargu na amunicję oferty trzeba złożyć do 14 kwietnia, w zamówieniu na wozy wypadowe do 30 kwietnia.

Co więcej, według naszych informatorów specyfikacja wskazuje na konkretnego wytwórcę tej amunicji. Do tego dochodzi zakup 124 tzw. wozów wypadowych. Są one używane w czasie tłumienia manifestacji, do przewożenia policjantów prewencji.

RadioZET.pl/Jacek Czarnecki