Powrót do szkół. Nowy pomysł dr Grzesiowskiego - nauka na świeżym powietrzu

Powrót dzieci do szkół przyniesie ten sam efekt, co w styczniu: wzrost zakażeń. Ja jestem zwolennikiem spotkań na świeżym powietrzu. Nawet nauka mogłaby być na świeżym powietrzu – zaproponował środowy Gość Radia ZET, dr Paweł Grzesiowski.

Powrót dzieci do szkół trzeba przeprowadzić rozsądnie, czyli regionalnie. Nie można odblokowywać nauki w miejscach, gdzie sytuacja jest zła. Sami prosimy się o kolejną falę – stwierdził w rozmowie z Radiem ZET dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem.

Gość Radia ZET uważa, że jednym z rozwiązań, które można zastosować w szkołach, jest prowadzenie lekcji poza szkołą. - Jestem absolutnym zwolennikiem spotkań na świeżym powietrzu. Uważam, że nauka mogłaby być na świeżym powietrzu, jeśli pogoda na to pozwala – stwierdził.

Według Grzesiowskiego rząd powinien zezwolić na ponowne otwarcie ogródków i stolików przy restauracjach. -To jest uzasadnione. Jeśli rozstawimy stoliki w odległości 1,5 metra, a kucharze i kelnerzy są zabezpieczeni, to ryzyka nie ma – stwierdził.

Powrót dzieci do szkół. Grzesiowski: popełniamy ten sam błąd co w styczniu

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdził, że boi się „niekontrolowanego” powrotu uczniów do szkół. - Nie jestem sceptyczny wobec samego pomysłu, ale jestem zażenowany, że robimy ten sam błąd, co w styczniu. W wielu krajach potwierdzono, że powrót dzieci do szkół przynosi efekt w postaci wzrostu zakażeń - ostrzegł.

Receptą na to, by uniknąć wzrostu zakażeń, ma być dobre przygotowanie. - Jakikolwiek powrót powinien podlegać tym samym zasadom: ocena sytuacji w szkole, regionalizacja, bezpieczna podróż do szkoły i ze szkoły. Po pierwsze, nie wszyscy nauczyciele się zaszczepili. Dlaczego nie ma przyspieszenia szczepień nauczycieli? Powinniśmy mieć rozeznanie, ile osób przechorowało lub było zaszczepionych - podsumował Grzesiowski.

