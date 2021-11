Prokuratorzy uciekają ze szkoleń u Rydzyka. Jest pismo z upomnieniem

Pismo dotyczy szkoleń pt. "Podniesienie kompetencji komunikacyjnych - szkolenie dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich". Realizuje je Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To uczelnia, która jest częścią imperium medialnego ojca Tadeusza Rydzyka. Zastępca Prokuratora Krajowego pisze do prokuratorów regionalnych, że "realizację szkoleń utrudniają liczne rezygnacje uczestników, które nasiliły się w ciągu ostatniego miesiąca".

"Często następują one w tygodniu poprzedzającym szkolenie, co uniemożliwia rekrutację nowych uczestników" - czytamy w piśmie. Prokurator Agata Gałuszka-Górska prosi prokuratorów regionalnych, aby w razie rezygnacji ze szkolenia, zapewnili udział w nim innego prokuratora i zobowiązali rezygnujących śledczych do przełożenia szkolenia na inny termin. Z pisma wynika, że są jeszcze wolne terminy na szkolenia do 24 stycznia 2022 roku.

Szkolenia dla prokuratorów od uczelni Rydzyka. Milionowy projekt

Szkoła ojca Rydzyka prowadzi szkolenia medialne od kilku lat dzięki umowie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Cały projekt jest wart około 3 mln złotych. Zakłada przeszkolenie m.in. z tego jak zachowywać się przed kamerą. Szkolenie ma objąć ok. 1,3 tysiąca prokuratorów i asesorów.

fot. Pismo zastępcy Prokuratora Krajowego Agaty Gałuszki-Górskiej

Uczelnia szkoliła wcześniej rzeczników prokuratur. Problemy z frekwencją na szkoleniu występują od dawna. W sierpniu 2020 roku pismo z upomnieniem w tej sprawie do szefów prokuratur rejonowych i naczelników wydziałów wysłało kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

