W sobotę w Sejmie w Sali Kolumnowej odbywała się uroczystość z okazji 25-lecia uchwalenia konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku organizowana przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego i klub Koalicji Polskiej-PSL. Rzecznik rządu pytany, dlaczego nikt z rządzących nie pojawił się na obchodach, stwierdził, że "to było wydarzenie partyjne, zrealizowane przez posłów opozycji".

"Przygotowanie do potencjalnego ataku Rosji na Polskę". Rząd szykuje zmianę przepisów

Piotr Müller wskazał, że przed rządzącymi stoją "wyzwania związane z potencjalną zmianą konstytucji". – Jeżeli mógłbym jakoś odnieść się do tego, co dzisiaj ma miejsce, to faktycznie, zaapelować do opozycji, aby poparła zmiany konstytucji w zakresie możliwości konfiskaty majątków wszystkich tych, którzy wspierają rosyjskie zbrodnie na terenie Ukrainy. To byłoby najlepszym świętem dla polskiej konstytucji, gdyby przepisy w tym zakresie mogły się znaleźć właśnie w konstytucji – ocenił rzecznik rządu.

Jak mówił, byłoby to "pokazanie, że Polska uważa, że największym i najważniejszym prawem jest prawo do życia, prawo człowieka do tego, aby być wolnym od zbrodni, zbrodni wojennych, jak ma to miejsce na terytorium Ukrainy i że w polskiej konstytucji będą przepisy, które będą pozwalały takie zbrodnie ograniczać, m.in. przez to, że będziemy mogli konfiskować majątki tych, którzy składają się na tę machinę wojenną rosyjską, na tę machinę, którą kieruje Władimir Putin".

Podkreślił, że "to byłoby najlepszym dowodem na to, że Polska jest dojrzałą demokracją, która potrafi w takich nadzwyczajnych sytuacjach, faktycznie takich zmian dokonać". – W 20-leciu międzywojennym elity polityczne udowadniały, że były gotowe na to, aby dokonać takich zmian, które przygotują państwo też na trudny czas. Dlatego ta druga propozycja, która jest przez nas zgłaszana to propozycja, która pozwoli na przygotowanie się do potencjalnego ataku Federacji Rosyjskiej na Polskę, poprzez większe możliwości w zakresie finansowania armii. Ten drugi projekt zmian w konstytucji, też zostanie złożony – zapowiedział Müller.

RadioZET.pl/PAP