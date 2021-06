Jeśli nie osiągniemy odporności zbiorowej, to ewentualny prognozowany przez ekspertów wzrost zakażeń może spowodować, że wycofamy się ze zniesionych obostrzeń – powiedział w czwartek w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia ubiegłego roku. Dotychczas wykonano już ponad 22,7 mln zastrzyków, a ponad 8,6 mln osób jest w pełni zaszczepionych (takich, którzy przyjęli dwie dawki preparatów Pfizer, Moderna i AstraZeneca oraz jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson).

Wiadomo jednak, że współczynnik osób zaszczepionych musi być jak najwyższy, abyśmy mogli mówić o tzw. odporności zbiorowej, która chroniłaby nas jako społeczeństwo przed nawrotami wirusa i kolejnymi falami zachowań.

W tej sprawie wypowiedział się lekarz i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który w rozmowie z TVP Info zasugerował, że jeśli nie uzyskamy takowej odporności, być może rząd będzie zmuszony cofnąć wprowadzane obecnie luzowanie obostrzeń.

Jeśli się nie zaszczepimy w takiej liczbie, jak powinniśmy, czyli nie uzyskamy odporności zbiorowej, to ewentualna kolejna fala, czy też kolejne zwiększenie liczby zakażeń, która może być na jesieni, jak prognozują eksperci, może spowodować, że z tych luzowań możemy się wycofać Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Dodał, że obecna sytuacja, czyli spadek zakażeń i hospitalizacji, pokazuje, że szczepienia przynoszą efekt i zapewniają powrót do normalności. Zachęcał również, by się szczepić, argumentując, że w tej chwili to szczepionki czekają na pacjentów, a nie odwrotnie.

Obostrzenia w czerwcu zostaną poluzowane. Ogłosili to podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. - Łagodzimy ograniczenia na okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać do liczby zachorowań – powiedział szef rządu. Szczegóły poniżej:

Obostrzenia poluzowane od 13 czerwca

otwarcie stref gastronomicznych w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki

oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki limity w kościołach – maksymalnie 50 proc. obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Obostrzenia poluzowane od 26 czerwca

siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m²

– nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m² kościoły – maksymalnie 75 proc. obłożenia

– maksymalnie 75 proc. obłożenia dyskoteki – maksymalnie 150 osób

– maksymalnie 150 osób imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - bez zmian, maksymalnie 150 osób, zgromadzenia - maksymalnie 150 osób

- bez zmian, maksymalnie 150 osób, zgromadzenia - maksymalnie 150 osób transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos

– 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia

– maksymalnie 75 proc. obłożenia kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia

- maksymalnie 75 proc. obłożenia hotele - maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia

- maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia

– maksymalnie 75 proc. obłożenia widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc. obłożenia

Co ważne, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 . Wprowadzone przez rząd zasady mają obowiązywać do końca wakacji. Nie oznacza to jednak, że harmonogram nie będzie korygowany.

RadioZET.pl/PAP