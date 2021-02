Szczyt trzeciej fali pandemii równo za miesiąc? Lekarz: liczba zakażeń wzrośnie

Wyniki z ostatnich trzech dni to taka stabilizacja początku trzeciej fali. Czekają nas jeszcze 3-4 tygodnie wzrostów – stwierdził dr Sutkowski

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dodał, że według niego średnia liczba zakażeń na dobę wyniesie ok. 12 tysięcy

70 procent obecnych zakażeń możemy szybko zredukować bez restrykcji. Wystarczy odpowiedzialność - ocenił Sutkowski

Trzecia fala epidemii będzie miała szczyt za ok. miesiąc – stwierdził dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, w rozmowie z PAP. Dodał, że wyniki z ostatnich trzech dni to "stabilizacja początku trzeciej fali". Według lekarza liczba zakażeń będzie rosła jeszcze przez 3-4 tygodnie. - Pewnie dojdziemy do poziomu średniej zakażeń na dobę (w ujęciu tygodniowym) na poziomie ok. 12 tysięcy przypadków. To jednak cały czas tylko forma wróżenia. W tym sensie, że nasze zachowania mogą wiele zmienić. 70 procent obecnych zakażeń możemy szybko zredukować bez restrykcji. Wystarczy odpowiedzialność - ocenił Sutkowski.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych stwierdził, że szczyt trzeciej fali epidemii będzie 20-25 marca. - Źle się dzieje, że nie mamy tylu szczepionek, ile byśmy chcieli. Baliśmy się w grudniu i styczniu o zainteresowanie szczepieniami. Dziś problemem są niedobory preparatu - stwierdził Sutkowski.

Lekarz podkreślił jednak, że w obecnej sytuacji można znaleźć też pozytywy. Jednym jest zaszczepienie dwoma dawkami ponad miliona Polaków, a drugim to, że jego zdaniem, z wirusem naturalnie zetknęło się 8-10 milionów osób. -To pozytywy, które powinny wpłynąć na niższą skalę zakażeń. Wśród negatywów są niewystarczające liczby szczepionek oraz nieodpowiedzialność części osób - dodał.

Trzecia fala epidemii. „Wiele osób z Warmii i Mazur pracuje w Wielkiej Brytanii”

Sutkowski stwierdził, że za wzrost liczby zakażeń na Warmii i Mazurach może odpowiadać migracja. - Wiele osób z tego terenu pracuje w Wielkiej Brytanii. Do tego sporo osób z innych części Polski ma tam swoje domki wypoczynkowe. Migracja ludzi była więc bardzo duża, co mogło przyczynić się do wybuchu mocniejszej fali epidemii.

Lekarz dodał też, że w mniejszych miejscowościach w tym regionie wiele osób nie przestrzega obostrzeń. - Na wsiach do dziś wiele osób nie chce mieć z tą epidemią nic wspólnego. Nie chcę generalizować, że przestrzeganie obostrzeń jest na niskim poziomie u wszystkich. Wiele osób jednak nie dostosowuje się do rygorów - powiedział Sutkowski.

Koronawirus w Polsce. W piątek ponad 11 tys. zakażeń

Badania laboratoryjne potwierdziły 11 539 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu - ponad 2 tys. To o 603 chorych mniej niż dzień wcześniej i o 2 762 więcej niż w piątek w ubiegłym tygodniu - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

