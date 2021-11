Tragedia w centrum handlowym. 35-latek zmarł po tym, jak spadł z wysokości. "Usłyszałam huk"

Przed dwoma tygodniami 13-letnia dziewczynka zginęła w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że odebrała sobie życie. W piątek ok. godz. 12:30 w tej samej galerii doszło do podobnej tragedii. Jak zaalarmował nasz czytelnik, młody mężczyzna skoczył w najwyższej kondygnacji, spadł na posadzkę i poniósł śmierć na miejscu.

Szczecin. Śmierć w centrum handlowym Galaxy. 35-latek popełnił samobójstwo?

- Obsługa bardzo długo zwlekała z zabezpieczeniem miejsca, zasłonięciem ofiary, przez co wszyscy klienci mieli widok jak w amfiteatrze. Dopiero po godzinie od zdarzenia, gdy dotarła policja, odgrodzono teren zdarzenia i zablokowano ruchome schody, aby klienci nie oglądali tego, co dzieje się z ofiarą i wokół niej. Postawiono namiot policyjny - napisał, dodając, że "fatalnie działała obsługa centrum handlowego, umożliwiając filmowanie całej akcji reanimacyjnej i tego co działo się z ofiarą".

Również inni świadkowie byli zszokowani całą sytuacją. - Byłam w tym czasie na zapleczu. Usłyszałam wielki huk, jakby coś wybuchło, a potem krzyk ludzi. Musiałam zastąpić koleżankę, która pracowała przede mną. Była w szoku i cała zapłakana - opowiada ekspedientka z innego punktu sprzedaży - relacjonowała ekspedientka jednego ze sklepów w rozmowie ze szczecińską "Gazetą Wyborczą".

Jak podaje "GW", mężczyzna spadł tuż obok charakterystycznej fontanny. Najpierw interweniowali ochroniarze, ptem wezwano policję i służby medyczne. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. Według nieoficjalnych ustaleń 35-latek popełnił samobójstwo, aczkolwiek policja nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie. - Chcemy uniknąć fali naśladowczej - powiedziała "Wyborczej" mł. asp. Ewelina Gryszpan, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Napisaliśmy również do centrum handlowego Galaxy z prośbą o komentarz do tego zdarzenia. Opublikujemy ją niezwłocznie, gdy tylko ją otrzymamy.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 (całą dobę)

Kryzysowy Telefon Zaufania (od 14 do 22) - 116 123

Bezpłatny telefon (800 12 12 12) i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka - czynny całą dobę

Telefon zaufania dla osób starszych - 22 635 09 54 (poniedziałki, środy i czwartki, 17-20)

RadioZET.pl/szczecin.wyborcza.pl