Trzaskowski o Hołowni: szedł do polityki, by ją zmieniać, a ona zmienia jego

Szymon Hołownia szedł do polityki po to, żeby ją zmieniać, a to niestety polityka zmienia Szymona Hołownię - w ten sposób wiceszef PO Rafał Trzaskowski skomentował przejście kolejnego posła KO do Polski 2050. Zaapelował do polityków opozycji o "porozumienie i dojrzałość".

We wtorek o przejściu z Koalicji Obywatelskiej do Polski 2050 poinformował poseł Mirosław Suchoń. To już piąty po Joannie Musze, Paulinie Hennig-Klosce, Tomaszu Zimochu i Jacku Burym parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej, który postanowił podjąć współpracę z Hołownią i jego ugrupowaniem. W kwietniu sąd zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni.

Trzaskowski o Hołowni: miał zmieniać politykę, polityka zmienia jego

Rafał Trzaskowski, komentując kolejne odejścia z KO do Polski 2050, przekonywał w rozmowie z Polsat News, że opozycja powinna unieść się poza bieżące spory i wspólnie "zastanowić się nad tym, co najważniejsze". - Przejmowanie wzajemne posłów temu nie służy. Ja mam takie poczucie, że Szymon Hołownia szedł do polityki po to, żeby ją zmieniać, a to niestety polityka zmienia Szymona Hołownię - stwierdził prezydent Warszawy. Przyznał, że ubolewa kiedy ktokolwiek odchodzi z PO czy KO.

Niestety tak jest, że są tacy politycy, którzy przez cały czas szukają swojego miejsca na scenie politycznej, że jednak chcą być w ugrupowaniu, które w tej chwili zyskuje, że chcą być w takim ugrupowaniu, gdzie mogą po prostu być bardziej widoczni, bo konkurencja w nim jest mniejsza. Ale to ich trzeba pytać, dlaczego przechodzą do innego ugrupowania Rafał Trzaskowski

Jego zdaniem Platforma Obywatelska powinna jednak wyciągnąć wnioski z tych odejść i starać się być "jak najbardziej otwarta i atrakcyjna", a także szukać porozumienia z innymi formacjami opozycyjnymi. - Dlatego ja absolutnie nie zachęcam do żadnej walki po stronie opozycyjnej, tylko do porozumienia i do dojrzałości - zaznaczył wiceszef Platformy.

Wyraził też pogląd, że ani PO, ani Polska 2050, ani Lewica nie będą w przyszłości w stanie samodzielnie rządzić. - I tak musimy się porozumieć, więc dzisiaj, zamiast się wyzłośliwiać na Twitterze, opowiadać coś prasie czy przejmować wzajemnie posłów, lepiej skupić się na dogadywaniu propozycji programowych, bo te są najważniejsze - powiedział Trzaskowski.

RadioZET.pl/PAP