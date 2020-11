Strajk Kobiet. Wykładowca UW starszy studentów przed usunięciem z zajęć

Strajk Kobiet. Od 22 października w całej Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Profesor Jan Majchrzak z Uniwersytetu Warszawskiego, który poza byciem wykładowcą jest także Sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wysłał swoim studentom z Wydziału Prawa i Administracji oświadczenie. Poinformował w nim, że wsparcie strajków lub manifestacja swoich poglądów w trakcie zajęć, grozi konsekwencjami.

W związku z protestami, które trwają już prawie od 2 tygodni po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, profesor Jan Majchrzak z UW postanowił rozesłać swoim studentom komunikat dotyczący manifestacji. W oświadczeniu wykładowca straszy studentów przed konsekwencjami manifestowania swoich poglądów politycznych, a także wspierania Strajku Kobiet w trakcie prowadzonych przez niego zajęć.

„Uprzejmie informuję, że na prowadzonych przeze mnie zajęciach akademickich na UW, ze względu na ich cel i charakter, nie będą tolerowane jakiekolwiek manifestacje studentów o charakterze politycznym lub ideologicznym, bez względu na to, jaką formę by one przybrały (słowną, tekstową, graficzną, w tym odwoływanie się do symboliki o takim charakterze itp.) i bez względu na to, jaki kierunek w toczących się sporach politycznych lub ideologicznych reprezentowałyby one. Osoby, które naruszą tę zasadę, muszą się liczyć z usunięciem z tych zajęć ze wszystkimi tego formalnymi konsekwencjami” - cytuje słowa wykładowcy portal wprost.pl.

Strajk Kobiet. Gdzie dziś protesty w Warszawie? [środa, 4 listopada]

Strajk Kobiet. Gdzie dziś protesty w Warszawie? Ogólnopolski Strajk Kobiet w mediach społecznościowych opublikował informacje o wydarzeniu "Nigdy nie będziesz szła sama". Protesty przeciwko represjom mają odbyć się w dniach od 4 listopada (środa) do 8 listopada (niedziela).

Większość strajków, które się już odbyły, rozpoczynały się o godzinie 16-17. Ludzie manifestowali w kluczowych miejscach w mieście. W Warszawie protesty odbywało się m.in. na Żoliborzu pod domem Jarosława Kaczyńskiego, pod Sejmem, na placu Trzech Krzyży, czy też na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie zlokalizowana jest siedziba PiS.

RadioZET.pl/Meloradio/Wprost