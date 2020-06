Wypadek autobusu w Warszawie. Kierowca z zarzutami. Był pod wpływem amfetaminy

Prokuratura potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne doniesienia reportera Radia ZET. Mężczyzna był pod wpływem amfetaminy.

Kierowca usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty kierowcy, który w czwartek spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego.

Prokurator ogłosił Tomaszowi U. zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której doszło do zgonu jednej z pasażerek autobusu, a także, w wyniku której doszło do ciężkich obrażeń u czterech osób. W zarzucie uwzględniono, że do spowodowania katastrofy doszło pod wpływem amfetaminy