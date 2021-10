W oknie życia na ulicy Rydygiera we Wrocławiu około 1 w nocy wszczęto alarm. Dzięki tej procedurze siostry wiedzą, że ktoś pozostawia we wnęce dziecko. Tym razem jednak zakonnice nie zastały tam noworodka, a skulonego 20-letniego mężczyznę - informuje "Gazeta Wrocławska".

Wrocław. Pijany 20-latek utknął w oknie życia

Okazało się, że intruz postanowił najwyraźniej uciąć sobie drzemkę. Siostry wezwały policję i straż pożarną. "Nie wiemy, jak to zrobił, ale udało mu się, wcisnął się cały do okna życia i w nim utknął na dobre" - mówił oficer dyżurny strażaków, cytowany przez "Gazetę Wrocławską".

Służbom udało się wyciągnąć 20-latka z okna życia. Teraz funkcjonariusze wyjaśnią okoliczności niecodziennego incydentu. Mężczyzna zabrudził wnękę i zniszczył kuwetę, w której umieszcza się dzieci. Policjantom nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego wszedł do środka.

"Kontakt z mężczyzną z powodu jego upojenia alkoholowego był mocno ograniczony. Funkcjonariusze wylegitymowali go i odwieźli do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Dopiero jak wytrzeźwieje, będzie go można przesłuchać" - powiedział podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu "Gazecie Wrocławskiej".

RadioZET.pl/"Gazeta Wrocławska"