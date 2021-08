Zamość. Podpalono punkt szczepień i siedzibę sanepidu. "Doszło do bandyckiego aktu"

Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przekazał, że w nocy z 1 na 2 sierpnia w Zamościu doszło do "bandyckiego aktu". - Sprawca podpalił państwową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz podpalił punkt szczepień - powiedział premier.

- Drodzy rodacy, szczepienia są zaporą przed Covid-19, przed czwartą falą. One przebiegają w tempie dzisiaj wolniejszym, a infrastruktura, która jest utrzymywana, potrzebna jest po to, żeby - jak wierzę - z powrotem ludzie zainteresowali się całym programem sczepień - mówił szef rządu.

- To bardzo ważne, żeby zatrzymać czwartą fale, dlatego z różnych względów, ale także ze względu na to, że cały program szczepień i wszystkie osoby, które są zaangażowane w program szczepień, dbają o ludzkie życie, dbają o to, żeby nie doszło do kolejnej fali, będziemy niezwykle surowo podchodzić do tego typu aktów, jakie miały miejsce w Grodzisku Mazowieckim - dodał premier.

Przypomnijmy, że w jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim doszło do awantury pomiędzy grupą antyszczepionkowców, która chciała wejść do placówki, a jej pracownikami. Interweniowała policja, zatrzymano dwie osoby.

Zamość. Podpalono punkt szczepień i siedzibę sanepidu

Do sprawy podpalenia punktu szczepień i siedziby sanepidu w Zamościu odniósł się obecny na konferencji prasowej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. - Poleciłem Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie powołanie specjalnej grupy operacyjno-dochodzeniowej, która już zajmuje się tą sprawą - podkreślił.

- Mamy zabezpieczone monitoringi. Prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do spersonalizowania, ustalenia i zatrzymania sprawcy tego niezwykle bulwersującego, bandyckiego ataku - dodał gen. insp. Jarosław Szymczyk.

RadioZET.pl/PAP