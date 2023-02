Mimo młodego wieku Igor miał duże ambicje polityczne. Pełnił funkcję Marszałka Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego i występował na mównicy Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.. W Lublinie, w którym mieszkał, znany był jako aktywny działacz społeczny - był wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta.

Kariera polityczna Igora Wyszyńskiego-Karłoskiego nabrała rozpędu wiosną 2019 roku. Został radnym dzielnicy Czuby Południe. O początkach politycznej kariery Igora rozmawiamy z Krzysztofem Wiśniewskim - przewodniczącym zarządu dzielnicy, kolegą Igora.

- Igor miał wtedy skończone kilka miesięcy temu 18 lat, więc było to dla nas duże zaskoczenie, bo rozmawiał z nami jak wytrawny polityk i mógł się pochwalić już pewnymi kontaktami w sferze samorządowej, czy politycznej. Była to dla nas niespodzianka, że taka bardzo młoda osoba tak skutecznie działa na samorządowym polu - mówi Wiśniewski.

Na efekty działań młodego radnego w dzielnicy nie czekano zbyt długo. W zachodniej części Lublina powstała stacja PKP. Nie było do niej jednak wygodnego i bezpiecznego dojścia. Rada dzielnicy nie miała wystarczających środków, aby przeznaczyć je na budowę dojścia do stacji. Igorowi udało się jednak przekonać do tego Urząd Miasta, który pokrył znaczną część inwestycji.

- Cała infrastruktura powstała dzięki Igorowi: chodnik, przejazd dla niepełnosprawnych i oświetlenie - wspomina radny Krzysztof Wiśniewski.

Jesienią 2019 roku Igor wyjechał do Warszawy. Zaczął studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od razu zaangażował się w akademickie życie. Brał udział w wielu studenckich debatach. Na jednej z nich poznał o pięć lat starszą Karolinę B. 24-latce zaimponował młodszy kolega, który mógł pochwalić się dużym doświadczeniem politycznym, jak na swój wiek.

Fundacja, dotacja i apartament w Wilanowie. W tle znajomi z PiS. Kim jest Karolina B.?

Wspólne zainteresowania i aktywności zawodowe zbliżyły Igora do Karoliny. Młodzi spędzali ze sobą coraz więcej czasu. Łączyła ich wspólna miłość do gór. Na profilach społecznościowych Igor zamieszczał wiele zdjęć z górskich eskapad. Karolina również to robiła, ale młodzi nie chwalili się wspólnymi fotografiami, mimo że razem zdobywali górskie szczyty.

- Igor niewiele mówił o swoim życiu prywatnym, o swoich wyzwaniach, czy problemach. Widać było, że chronił swoją strefę prywatną - opowiada kolega Igora, Krzysztof.

Mieszkający na stałe w Lublinie Igor, często odwiedzał dziewczynę w Warszawie. Karolina wynajmowała mieszkanie w nowej części dzielnicy Wilanów zwanej Miasteczkiem Wilanów. Budowa osiedla ruszyła w 2002 roku. Założeniem projektantów było stworzenie tzw. miasta w mieście - samowystarczalnego osiedla. Mieszkają w nim głównie młode rodziny z dziećmi, przedsiębiorcy i pracownicy dużych firm. Jak w to miejsce trafiła 24-letnia studentka?

26-latka na ławie oskarżonych warszawskiego sądu ‧ fot. MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News ‧ fot. MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Karolina B. urodziła się w Warszawie, ale sporo czasu spędziła w Lublinie. Studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Była członkiem Towarzystwa Obywateli Miasta Lublin. Oprócz działalności społecznej zajmowała się również polityką. W 2019 roku wróciła do Warszawy. Zaczęła studia prawnicze oraz objęła funkcję prezesa w warszawskim oddziale prawicowego Stowarzyszenia KoLiber. Rok wcześniej założyła Fundację Portia, którego głównym założeniem jest promowanie wszechstronnego rozwoju i edukacji człowieka.

Jak ustalił w swoim dziennikarskim śledztwie portal FrontStory.pl, Karolina B. imprezowała z Piotrem Mazurkiem - ówczesnym radnym Prawa i Sprawiedliwości, doradcą ministra kultury Piotra Glińskiego. Mazurek jest również przewodniczącym Narodowego Instytutu Wolności, który wspiera organizacje pozarządowe. Fundacja, którą założyła Karolina B. dostała od instytutu dotację na łączną kwotę niemal pół miliona złotych. Część tych pieniędzy poszła na wynajem biura fundacji na Sarmackiej w Wilanowie. Biuro pełniło również funkcję mieszkania Karoliny B. Dziewczyna nie płaciła czynszu, bo robiła to fundacja za pieniądze z publicznej dotacji. Dzięki temu młoda studentka mogła mieszkać w prestiżowej warszawskiej dzielnicy. To właśnie w mieszkaniu w Wilanowie doszło do tragicznych wydarzeń.

W marcu 2020 roku Igor i Karolina postanowili, że będą parą. Lubili spędzać ze sobą czas, mieli wspólne pasje i plany na przyszłości. Kochali się. W związku zaczęło się jednak psuć. Pojawiły się nieporozumienia. Karolina była apodyktyczna, chciała kontrolować i dominować Igora. Ten próbował się sprzeciwiać, często znikał bez słowa.

- Pamiętam taką sytuację, w której Igor właśnie zniknął i przez tydzień, czy dwa nie odzywał się do znajomych i nie odbierał telefonów. Wszyscy zastanawiali się, gdzie jest, co robi i właściwie niektórzy zaczynali się już martwić, czy coś się z nim nie stało. On najzwyczajniej w świecie po prostu po tym czasie wrócił - wspomina Wiśniewski.

Niestabilność relacji z Igorem odbiła się na zdrowiu psychicznym Karoliny. Dziewczyna popadła w depresję, piła alkohol i brała narkotyki. Gdy Igor znikał próbowała go szukać, dzwoniła do jego znajomych. Jeździła nawet do Lublina, aby odszukać ukochanego. Stres związany ze zniknięciami chłopaka doprowadzał ją do ataków paniki. Gdy Igor chciał wyjść do sklepu, dziewczyna panikowała myśląc, że tak naprawdę chce od niej uciec. Za wszelką cenę chciała zatrzymać go przy sobie. Uciekała się nawet do samookaleczeń.

Miał być ślub i wspólny dom. Skończyło się tragicznie

W styczniu 2021 roku doszło do niebezpiecznej sytuacji między Karoliną a Igorem. Chłopak został zraniony ostrym narzędziem w nogę. Zeznał jednak, że nie został zaatakowany przez Karolinę. Rana miała powstać, gdy powstrzymywał dziewczynę przed popełnieniem samobójstwa. Jednak, jak później zeznają znajomi, Karolina groziła Igorowi, że zrobi mu krzywdę, jak ją zostawi.

Dziewczyna próbowała ratować związek z Igorem. Sytuację miał poprawić wspólny wyjazd do Meksyku. Tam Karolina chciała oświadczyć się Igorowi. Kupiła suknię ślubną, wpłaciła zadatek w kwocie 5 tysięcy złotych na zakup działki pod budowę domu. Wkrótce jednak wszystkie plany legły w gruzach.

Był 29 kwietnia 2021 roku. Karolina czekała na przyjazd Igora do Warszawy. Ustalili wcześniej, że weekend majowy spędzą razem w stolicy. Ten jednak nie odbierał od niej telefonów. Zdesperowana dziewczyna poprosiła swoich kolegów, aby pomogli jej poszukać Igora. Początkowo nie chcieli się zgodzić, byli zajęci obowiązkami zawodowymi. Zauważyli jednak, że dziewczyna była rozbita emocjonalnie. Przyjechali do niej, aby ją wesprzeć. W końcu do Karoliny zadzwonił Igor. Prosił dziewczynę, aby odebrała go z dworca.

Karolina wraz z dwoma kolegami pojechała po Igora. Odebrali chłopaka i wrócili do mieszkania w Wilanowie. Tam grali na gitarze, rozmawiali, palili papierosy i marihuanę. Atmosfera szybko stała się senna, Karolina i Igor przytulali się leżąc na łóżku. Widząc to koledzy postanowili opuścić imprezę. Wyszli z mieszkania około godziny 2:50 w nocy. Karolina została sama z Igorem.

Kilkanaście minut po wyjściu kolegów lokatorzy budynku usłyszeli krzyki wołającego o pomoc mężczyzny. To był głos Igora.

Posłuchaj podcastu kryminalnego Radia ZET "Materiał dowodowy" i dowiedz się, co wydarzyło się tragicznej nocy między Igorem a Karoliną. Czy kochającą go dziewczyna mogła z zimną krwią pchnąć go nożem? Zapraszają Klaudia Bochenek i Mateusz Kapera.

"Materiał dowodowy" to reporterski podcast kryminalny Radia ZET przygotowywany przez dziennikarzy Mateusza Kaperę i Klaudię Bochenek. Przybliżamy słuchaczom najciekawsze sprawy kryminalne, które wydarzyły się w Polsce. Odkrywamy nowe fakty i rozmawiamy z rodzinami nie tylko ofiar, ale także oprawców. Nowe odcinki, co dwa tygodnie na player.radiozet.pl, kanale Youtube Radia ZET i najpopularniejszych platformach streamingowych.

Kontakt z autorem: mateusz.kapera@radiozet.pl

RadioZET.pl