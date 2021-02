14-letnia Daria Sudnisznikowa poinformowała na Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka. Dziewczynka jest bardzo dobrze znana w Rosji i na całym świecie. W 2020 roku często gościła w różnych stacjach telewizyjnych wraz ze swoim 10-letnim kolegą Iwanem. Przekonywała wówczas, że chłopiec jest ojcem jej dziecka.

Jak się jednak okazało, ojcem dziecka 13-letniej wówczas Darii był o kilka lat starszy Stepan, który uczył się w liceum. Nastolatka przyznała potem, że została przez niego zgwałcona. Jego ojcostwo zostało potwierdzone badaniami DNA. O dramatycznej historii Darii pisaliśmy na RadioZET.pl.

14-latka spodziewa się drugiego dziecka. Ojcem 30-latek

- W moich oczach wszystko było czarne, gdy położono mi dziecko na brzuchu. A potem zemdlałam. To trwało około 3 godzin, ocknęłam się po podstawieniu mi pod nos soli trzeźwiących. Zabrali mnie do mojej sali, nie mogłam ustać, w głowie wciąż mi się kręciło. Chciało mi się pić, ale bałam się, że zwymiotuję. Potem poszłam spać. Dla tego szczęścia, jakim jest dziecko, warto było znosić cały ten ból - pisała kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych.

Nastolatka zszokowała opinię publiczną po raz kolejny. 14-latka opublikowała na Instagramie zdjęcie z informacją, że spodziewa się kolejnego dziecka. "Znowu w ciąży" - napisała. Dziewczynka ujawniła, że ojcem jej drugiego dziecka będzie jej 30-letni znajomy. Szczegóły nie są jednak znane.

14-latka jest bardzo popularna w mediach społecznościowych, m.in. na Tik Toku. Jej profil na Instagramie obserwuje ok. 150 tys. osób. Oprócz udostępniania zdjęć i klipów wideo 14-latka w swoich postach umieszcza również prowokacyjny hashtag "Ciąża w wieku 13 lat".

"Gdybyście tylko wiedzieli, co naprawdę dzieje się w moim życiu... Jestem okropnie zmęczona, ponieważ w rodzinie tylko ja zarabiam. Do tego cały czas siedzę z Emi. Wszyscy uwielbiają oceniać kogoś, nawet nie wiedząc, co się z tym człowiekiem dzieje" - relacjonowała na Instagramie 14-letnia Daria.

RadioZET.pl/ Instagram/ The Sun/ Parenting.pl