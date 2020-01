Nie milkną echa decyzji księcia Harry'ego i księżnej Meghan o wycofaniu się z rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta II zwołała w tej sprawie tzw. szczyt w Sandringham. Jak przekazała później w specjalnym oświadczeniu, Harry i Meghan dali jasno do zrozumienia, że chcą być niezależni, więc „nastąpi okres przejściowy”. Co to oznacza?